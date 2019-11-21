"Украина украла "русский мир". Как начинались и чем закончились Майданы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Пятнадцать лет назад в Киеве начался первый Майдан. Его герои и победители уже полузабыты. "Оранжевый президент" Виктор Ющенко через пять лет ушел с рекордным антирейтингом. Но история повторилась в 2013-м — день в день. О том, как "майданы" изменили украинское общество, — в материале РИА Новости.

Мобилизация улицы

Поздно вечером 21 ноября 2004-го после второго тура президентских выборов на Украине закрылись избирательные участки. Появились данные экзит-полов. Результаты опросов разнились: одни отдавали преимущество Виктору Януковичу, другие — Виктору Ющенко. В ночь на 22-е, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, лидировал Янукович. Ющенко сразу заявил о недоверии Центризбиркому и призвал своих сторонников выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве.

На следующий день, 22 ноября, Ющенко прямо обвинил власть и своих соперников в фальсификациях. Его сторонники собрались на Майдане. На улицы вышло и молодежное движение "Пора". Эта организация существовала к тому моменту примерно полгода, но ее члены успели потренироваться в политическом акционизме в разных городах страны. Ющенко показал, что может практически молниеносно мобилизовать десятки тысяч людей для демонстраций. Улицы украинской столицы окрасились в оранжевый цвет — сторонникам и случайным прохожим раздавали символику ющенковской "Нашей Украины".

© AFP 2019 / Mladen Antonov Сторонники Виктора Ющенко во время "оранжевой революции" в центре Киева. 2004 год © AFP 2019 / Mladen Antonov Сторонники Виктора Ющенко во время "оранжевой революции" в центре Киева. 2004 год

Собеседник РИА Новости Владимир (в целях безопасности попросил не называть своей фамилии) участвовал в первом, "оранжевом", Майдане, а после второго — в 2014-м — был мобилизован в вооруженные силы. Он отмечает хорошую организованность активистов. "У "оранжевых" дисциплина была лучше, чем в армии. Мы только приехали из Сум, пришли на Майдан, нас встретили: "Откуда вы и сколько вас? Идите и получайте палатки и продукты, располагаться будете там-то и там-то. В ВСУ (Вооруженных силах Украины. — Прим. ред.) логистика и обеспечение хуже. На Майдане были организованы ротации — смены митингующих, и питание было организовано на отлично, — вспоминает он.

Помимо улицы, оппозиция захватывала тогда и органы власти. Львовский, Ивано-Франковский, Хмельницкий, Луцкий и Киевский горсовет поддержали Ющенко. Сам "оранжевый кандидат" показал, что на компромисс не пойдет. Несмотря на то что ЦИК не признал его победителем, Ющенко принес присягу в сессионном зале. Спикер Верховной рады Владимир Литвин не оценил "перфоманса": объяснил, что юридического значения клятва кандидата не имеет. Но "президента" это не смутило, к тому времени акции в его поддержку начались в Запорожье, Сумах, Ужгороде, Днепропетровске, других городах.

Сделка Януковича и Ющенко

Действующий на тот момент президент Леонид Кучма организовал переговоры Януковича и Ющенко, диалог не дал результата. Активисты начали блокировать правительственные здания. Первого декабря прошел еще один круглый стол — при посредничестве президентов Польши и Литвы Александра Квасьневского и Валдаса Адамкуса. Оппозиция согласилась разблокировать правительственные здания. Но, как пожаловался на следующий день Янукович, обещаний не выполнила. Такая же история произойдет девять лет спустя во время Евромайдана: митингующие подпишут при посредничестве международных наблюдателей соглашения — только затем, чтобы их не исполнять.

Так "оранжевые" добились своего. Третьего декабря Верховный суд Украины отказывается признать Ющенко победителем на выборах, но приходит к выводу, что нарушения в процессе голосования были, и назначает третий тур на 26 декабря.

Перед уходом Кучмы с поста президента оппозиция заключает сделку с властью. Второй президент Украины, оставляющий пост, сумел протолкнуть через Верховную раду реформу, которая превратила страну в парламентскую республику. Позиции будущего главы государства ослабли, но зато был назначен третий тур выборов.

Как утверждали украинские СМИ, суть договоренности была в том, что Янукович заранее согласился проиграть в третьем туре. Видимо, он надеялся, что новая архитектура власти даст ему возможность взять реванш.

"Регионалы" (члены и сторонники Партии регионов Януковича. — Прим. ред.) слили стихийных противников Майдана, — утверждает другой собеседник РИА Новости Андрей М. (также просивший не называть его фамилии), участник протестных акций в 2004 году. — По крайней мере, у нас сложилось такое впечатление".

По его словам, против "оранжевых" выступали многие, потому что "в самом начале они были откровенными западенцами". "Протестующие, когда начался "праздник", были из Бандерштадта (жаргонное наименование западных регионов. — Прим. ред.). Это потом массовка стала разбавляться киевлянами, — вспоминает Андрей. — На востоке их не принимали. Я сам ездил наблюдателем от "оранжевой" тогда Юлии Тимошенко на третий тур в Харьков. Ко мне отнеслись там очень враждебно. Но Янык (Янукович. — Прим. ред.) решил, что стоит махнуться с Ющенко, обменять поддержку как минимум половины страны на согласие со своими врагами".

По словам Андрея, некоторые ветераны Майдана появлялись и на втором — Евромайдане. "Ходили и ныли: "ребята, главное, чтобы нас не кинули, как в прошлый раз". После избрания Ющенко разочарование наступило быстро, он не закручивал гайки, как Порох (Петр Порошенко. — Прим. ред.), а "оранжевые" ребята поняли, что скоро их час пройдет, и драли три шкуры со всех: ценник в госорганах на решение вопроса вырос в два с половиной раза", — рассказывает собеседник РИА Новости.

Выборы в декабре 2004-го Ющенко выиграл, получив более половины голосов избирателей, по данным ЦИК. Через пять лет, в 2010 году, от популярности "оранжевого президента" почти ничего не осталось. Ющенко проиграл с разгромным счетом. Пять с половиной процентов голосов даже не позволили ему выйти во второй тур.

Повторение истории

Президентом стал Янукович, этот пост он занимал до зимы 2014-го. Двадцать первого ноября 2013-го — за несколько дней до саммита, назначенного на конец месяца, — кабинет министров Украины информировал о том, что приостанавливает подготовку к заключению Соглашения с Европейским союзом. В сети распространились призывы выходить на акцию протеста. Тем же вечером на площади Независимости состоялся митинг, на котором были лидеры партий "Свобода", "Удар" и "Батькивщина" Олег Тягнибок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк. Это была девятая годовщина "оранжевой революции".

Далее были массовые акции, столкновения протестующих с милицией, возникновение встречного движения — Антимайдана. Все разрешилось 18 февраля уже следующего, 2014 года, когда после некоторого затишья в Киеве произошло массовое кровопролитие. Неизвестные снайперы стреляли по участникам беспорядков, милиционерам и бойцам внутренних войск. Янукович бежал из страны.

"На майданах был реализован огромный запрос украинского общества на будущее, — говорит в комментарии РИА Новости заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин. — Этим запросом на высокий смысл жизни цинично, умело и технологично манипулировали. Украина, как и остальные страны постсоветского пространства, не обладает современным политическим мифом. Янукович совершил огромную ошибку: экономика при нем росла, но никакой смысловой рамки ("для чего существует Украина?") он не предложил".

Обаяние протеста и Майдана Костин объясняет тем, что "революции" дали многим ощущение сопричастности героической истории и созданию национального мифа. "Для обывателей поставили драму — в классическом древнегреческом смысле: обычных людей сделали сопричастными героическому мифу, где герои идут на битву со злыми нечеловеческими существами, стоящими на пути новой, лучшей жизни. В этой битве всегда есть жертва, один из героев гибнет в борьбе, но гибнет ради людей, выигрывая таким образом. На этом построен культ "Небесной сотни" и сопричастности им тысяч людей. Людям психологически сложно отказаться от роли героев, героического эпоса, отсюда культ "Небесной сотни", "киборгов" и так далее, — говорит он.— Люди живут в героическом мифе, который заменяет им безрадостную действительность".

"Важно помнить, что мифология Майдана активно действует и в России. Собственный национальный современный миф, формирующий отношение к стране в части наиболее образованных граждан, России не принадлежит. Например, "русский мир" как социокультурный феномен, основывающийся на глубокой традиции русской литературы, русского языка и русского самосознания, был отдан в чужие и чуждые руки, став в итоге отталкивающим и грубым жупелом", — подчеркивает эксперт.

Историк, бывший депутат Одесского городского совета Александр Васильев считает, что у двух Майданов были существенные различия. "Если в 2004-м Янукович был одним из участников процесса, то в 2013-м держал в руках официальные и неофициальные рычаги власти. А то, что он купился на обещания оппозиции, — это его подвела доверчивость, это свойство его личности, и на политические процессы оно влияет опосредованно", — отмечает собеседник агентства.

"В судьбе трибунов и героев революции нет ничего специфически майданного. Как ни банально, но революция пожирает или отбрасывает своих детей. Нет ничего особенного и в судьбе президентов: каждый глава государства на Украине уходил при максимально негативном отношении общества — это традиция. Не досидев срока, ушел Кравчук. Кучма покинул свое место, ненавидимый всеми. Потом все разочаровались в Ющенко. Про Януковича — с ним все ясно. Этого не избежал и Порошенко", — отмечает Васильев.