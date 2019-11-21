Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-11-21T09:04+0300
https://ria.ru/20191121/1561177446.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156117/68/1561176847_0:55:1500:899_1036x0_80_0_0_9cae09aa0004f7db42ec602d5f8e97f5.jpg
РИА Новости

Культура в массы: зачем в России проходит реконструкция сельских ДК

09:03 21.11.2019 (обновлено: 09:04 21.11.2019)
679
© РИА Новости / Евгений СамаринКонцертный зал районного культурного центра
Концертный зал районного культурного центра
© РИА Новости / Евгений Самарин
С этого года масштабная программа реконструкции сельских домов культуры ведется в рамках национального проекта "Культура". Уже завершены работы более чем в 100 учреждениях по всей стране. О том, как старые ДК советских времен превращаются в современные точки притяжения в материале проекта "Хорошие новости".
ДК в деревне Кочкино Тульской области со дня своей постройки в 1971 году был культурным центром для нескольких окрестных населенных пунктов. Время шло, здание ветшало. Программа восстановления сельских домов культуры пришлась как нельзя кстати. Впрочем заведующая кочкинским ДК Наталья Остапенко дипломатически не акцентирует внимания на недостатках до ремонта, ей все больше хочется говорить и показывать то, что есть сейчас.
"Мы работали раньше, до ремонта, и все хорошо было, ничего не хочу сказать, но теперь нам сделали сказку. И аппаратура у нас хорошая, и сиденья мягкие, ну все тут очень уютно и красиво стало!" – рассказала корреспонденту РИА Новости Наталья Остапенко.
Современный дом культуры в одном из старейших сел Тюкалинского района Омской области
20 ноября, 13:42Омская область
В Омской области открыли современный дом культуры
Местные жители тоже успели оценить по достоинству реконструированный клуб. Посетителей стало больше, и практически каждый не просто участвует в культурных программах, но и старается помогать работникам ДК в организации тех или иных мероприятий.
"Жители, конечно, очень довольны. Мы тут каждый вечер бываем, поэтому уже к изменениям в клубе привыкли, а когда приходят жители первый раз, они удивляются и очень восхищаются. Мы все очень рады, что нам такой клуб отстроили", – отметила Наталья Остапенко.

Новый год в новом ДК

В этом году в рамках национального проекта "Культура" в Тульской области приведут в порядок шесть домов культуры в различных муниципальных образованиях.
"На сегодняшний день уже открыты два клуба, открытие еще одного клуба ожидаем и продолжаем напряженно работать над еще тремя клубами. Все будет сделано в срок, никаких проблем мы не видим", – сообщила в комментарии РИА Новости министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
Но не ремонтом единым. Мало навести в зданиях лоск, в новое помещение еще нужно вдохнуть творческую жизнь. В этом, в частности, помогаетцентр народного творчества, который является куратором различных мероприятий в домах культуры. Также для сотрудников ДК проводятся занятия и методические семинары.
В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры
2 августа, 15:18Карачаево-Черкесская Республика
В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры
Посетителями новых сельских клубов буквально становятся и стар и млад. Здесь есть как кружки для детей, так и занятия для пожилых людей.
"Появляются дополнительные клубные формирования, там будут различные кружки и для детей, и для взрослых – рукоделие, художественное творчество и музыкальные и танцевальные коллективы. Что очень отрадно, в ДК есть занятия и для пожилых людей. У них столько инициативы, столько творческого интереса", – отметила министр культуры Тульской области.
Все шесть обновленных ДК Тульской области начнут полноценно работать к концу текущего года.Тем временем работники этих учреждений уже вовсю готовят свои программы к празднованию Нового года.

Экосистема обновленных ДК

Восстанавливать сельские клубы по всей страны впервые с советских времен начали несколько лет назад. Как сообщили РИА Новости в Министерстве культуры РФ, с этого года масштабная программа реализуется уже в рамках национального проекта "Культура".
При этом заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова отметила, что в нацпроекте "Культура" есть мероприятия как по строительству и реконструкции, так и по капитальному ремонту сельских учреждений культуры. Определяют масштаб строительства так: регионы учитывают конкретные потребности в проведении тех или иных работ и направляют в Минкульт соответствующие заявки.
"Таким образом, все направлено на решение нашей главной задачи – сделать так, чтобы культура была доступна как можно большему количеству людей, особенно это касается жителей малых городов и сельских территорий", – сообщила Ольга Ярилова.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
29 декабря 2018, 19:52Культура
Мединский рассказал о строительстве и ремонте сельских ДК в 2018 году
Обновляются ДК по всей стране и концептуально. Вместе с внешней формой меняется их содержание. В современных учреждениях есть место классическому набору услуг, таких как библиотека, при этом учитываются требования времени. Дома культуры после ремонта будут оснащены залами с возможностью кинопоказа, помещениями для размещения детской игровой зоны, досуговой зоны и кафе.
"При этом мы отдаем себе отчет в том, что в разных населенных пунктах у ДК могут быть разные цели. Поэтому решили сформировать новый формат их работы. Наша задача – превратить ДК в своего рода экосистему, которая гармонично объединит самые разные направления: образование, информирование, досуг, творчество, адаптация людей с ограниченными возможностями. Для средних и больших городов, например, это могут быть многофункциональные культурные центры. Там будут и творческие резиденции, и воркшопы, и медиацентр, и центр национальных культур, и много чего еще", – сообщила заместитель министра культуры РФ.
В этом году вторую жизнь получили уже 111 сельских клубов по всей стране, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 209 объектов.
1500210
Обсудить 1
Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство культуры РФРоссияТульская область
Рекомендуем
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Поселок Кадыкчан
"Декорации к фильму ужасов": бывшие жители городов-призраков о своей родине
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин объяснил западным партнерам, что их ждет
Бизнес-леди
Ученые: женщины-служащие и мужчины-рабочие стареют медленнее остальных
Сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Киеве, 2004 год
"Украина украла "русский мир". Как начинались и чем закончились Майданы
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Рак легких
Незаметный враг: как не прозевать симптомы рака
Настройка Wi-Fi на телефоне Apple iPhone 4
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Актриса Кристина Асмус
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Осужденные Сергей Перевощиков и Николай Смирнов
"Посадила двоих на 11 лет": в Перми судят следователя за подделку вещдоков
Перед началом заседания Верховной Рады Украины, 13 ноября 2019
Голод в Ирландии и продажа земли на Украине: опасные параллели
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше. 20 ноября 2019
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Знак такси на автомобиле
Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
Лента новостейМолния