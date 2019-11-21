Культура в массы: зачем в России проходит реконструкция сельских ДК

С этого года масштабная программа реконструкции сельских домов культуры ведется в рамках национального проекта "Культура". Уже завершены работы более чем в 100 учреждениях по всей стране. О том, как старые ДК советских времен превращаются в современные точки притяжения в материале проекта "Хорошие новости".

ДК в деревне Кочкино Тульской области со дня своей постройки в 1971 году был культурным центром для нескольких окрестных населенных пунктов. Время шло, здание ветшало. Программа восстановления сельских домов культуры пришлась как нельзя кстати. Впрочем заведующая кочкинским ДК Наталья Остапенко дипломатически не акцентирует внимания на недостатках до ремонта, ей все больше хочется говорить и показывать то, что есть сейчас.

"Мы работали раньше, до ремонта, и все хорошо было, ничего не хочу сказать, но теперь нам сделали сказку. И аппаратура у нас хорошая, и сиденья мягкие, ну все тут очень уютно и красиво стало!" – рассказала корреспонденту РИА Новости Наталья Остапенко.

Местные жители тоже успели оценить по достоинству реконструированный клуб. Посетителей стало больше, и практически каждый не просто участвует в культурных программах, но и старается помогать работникам ДК в организации тех или иных мероприятий.

"Жители, конечно, очень довольны. Мы тут каждый вечер бываем, поэтому уже к изменениям в клубе привыкли, а когда приходят жители первый раз, они удивляются и очень восхищаются. Мы все очень рады, что нам такой клуб отстроили", – отметила Наталья Остапенко.

Новый год в новом ДК

В этом году в рамках национального проекта "Культура" в Тульской области приведут в порядок шесть домов культуры в различных муниципальных образованиях.

"На сегодняшний день уже открыты два клуба, открытие еще одного клуба ожидаем и продолжаем напряженно работать над еще тремя клубами. Все будет сделано в срок, никаких проблем мы не видим", – сообщила в комментарии РИА Новости министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Но не ремонтом единым. Мало навести в зданиях лоск, в новое помещение еще нужно вдохнуть творческую жизнь. В этом, в частности, помогаетцентр народного творчества, который является куратором различных мероприятий в домах культуры. Также для сотрудников ДК проводятся занятия и методические семинары.

Посетителями новых сельских клубов буквально становятся и стар и млад. Здесь есть как кружки для детей, так и занятия для пожилых людей.

"Появляются дополнительные клубные формирования, там будут различные кружки и для детей, и для взрослых – рукоделие, художественное творчество и музыкальные и танцевальные коллективы. Что очень отрадно, в ДК есть занятия и для пожилых людей. У них столько инициативы, столько творческого интереса", – отметила министр культуры Тульской области.

Все шесть обновленных ДК Тульской области начнут полноценно работать к концу текущего года.Тем временем работники этих учреждений уже вовсю готовят свои программы к празднованию Нового года.

Экосистема обновленных ДК

Восстанавливать сельские клубы по всей страны впервые с советских времен начали несколько лет назад. Как сообщили РИА Новости в Министерстве культуры РФ, с этого года масштабная программа реализуется уже в рамках национального проекта "Культура".

При этом заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова отметила, что в нацпроекте "Культура" есть мероприятия как по строительству и реконструкции, так и по капитальному ремонту сельских учреждений культуры. Определяют масштаб строительства так: регионы учитывают конкретные потребности в проведении тех или иных работ и направляют в Минкульт соответствующие заявки.

"Таким образом, все направлено на решение нашей главной задачи – сделать так, чтобы культура была доступна как можно большему количеству людей, особенно это касается жителей малых городов и сельских территорий", – сообщила Ольга Ярилова.

Обновляются ДК по всей стране и концептуально. Вместе с внешней формой меняется их содержание. В современных учреждениях есть место классическому набору услуг, таких как библиотека, при этом учитываются требования времени. Дома культуры после ремонта будут оснащены залами с возможностью кинопоказа, помещениями для размещения детской игровой зоны, досуговой зоны и кафе.

"При этом мы отдаем себе отчет в том, что в разных населенных пунктах у ДК могут быть разные цели. Поэтому решили сформировать новый формат их работы. Наша задача – превратить ДК в своего рода экосистему, которая гармонично объединит самые разные направления: образование, информирование, досуг, творчество, адаптация людей с ограниченными возможностями. Для средних и больших городов, например, это могут быть многофункциональные культурные центры. Там будут и творческие резиденции, и воркшопы, и медиацентр, и центр национальных культур, и много чего еще", – сообщила заместитель министра культуры РФ.