Электропоезд "Иволга" 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 "Белорусско-Савеловский"

© Виталий Белоусов Электропоезд "Иволга" 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 "Белорусско-Савеловский"

Московские центральные диаметры (МЦД) – новое наземное метро , которое объединит формат пригородных электричек и столичного метро. Это крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области.

Диаметры соединят разрозненные направления железных дорог с проездами через всю Москву, превратив их в полноценные линии, по которым без пересадок можно будет проехать сквозь столицу и добраться до ближайших городов Подмосковья. Отсутствие конечных остановок на вокзалах в разы увеличит количество маршрутов и сократит для пассажиров число пересадок и время в пути.

До этого практически все радиальные направления были уже связаны между собой соединительными ветками , но они нечасто использовались электричками. В основном по ним следовали поезда дальнего следования и грузовые составы.

В ноябре 2017 года о проекте создания сквозных диаметров президенту России Владимиру Путину во время рабочей встрече рассказали мэр Москвы Сергей Собянин и президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Реализацией проекта занимаются правительство Москвы, ОАО "РЖД", ГУП "Московский метрополитен", АО "Центральная ППК", министерство транспорта РФ и правительство Московской области.

При разработке проекта Московских центральных диаметров был учтен аналогичный успешный международный опыт. Диаметральные маршруты существуют в Париже (Франция) и в Берлине (Германия).

Проект Московских центральных диаметров реализуется уже на существующей железнодорожной инфраструктуре . Но для того, чтобы поезда МЦД могли курсировать в тактовом режиме, строятся дополнительные пути. Увеличение количества железнодорожных путей также необходимо для того, чтобы после запуска МЦД обеспечить бесперебойное движение поездов дальнего следования, грузовых поездов и пригородных электричек. Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными.

Стоимость развития железнодорожной инфраструктуры в Московском узле (с учетом сокращения интервала движения на МЦК до четырех минут, поскольку это обязательное условие для строительства диаметров) составляет 520,4 миллиарда рублей до 2024 года, из них ОАО "РЖД" вложит 203,8 миллиарда рублей собственных средств.

Интеграция МЦД, метро, МЦК и радиальных направлений железной дороги позволит создать единую транспортную сеть не только для Москвы, но и для ближайших городов-спутников. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, новые станции рельсового транспорта дадут мощный импульс развитию прилегающих территорий, которые сегодня не используются городом из-за отсутствия транспортной доступности.

Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающие города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Первый диаметр (МЦД-1) "Белорусско-Савеловский" свяжет Лобню и Одинцово (протяженность – 52 километра), второй диаметр (МЦД-2) "Курско-Рижский" – Нахабино и Подольск (протяженность – 80 километров), третий диаметр (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский" – Зеленоград и Раменское (протяженность – 88 километров), четвертый диаметр (МЦД-4) "Киевско-Горьковский" – Апрелевку и Железнодорожный (протяженность – 85 километров), пятый диаметр (МЦД-5) "Ярославско-Павелецкий" – Пушкино и Домодедово (протяженность – 75 километра). На трех последних маршруты могут быть изменены

Первыми к запуску готовят первые два диаметра – "Белорусско-Савеловский" (МЦД-1) и "Курско-Рижский" (МЦД-2). Они являются самыми востребованными. По потоку пассажиров это примерно 30% всей программы. Их выбрали, потому что железнодорожная инфраструктура на этих участках практически уже была готова к работе в новом режиме.

Первые два маршрута МЦД свяжут семь железнодорожных вокзалов столицы. В частности, маршрут МЦД-1 пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, а благодаря МЦД-2 станет удобнее добираться до Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов. Общая протяженность первых двух маршрутов составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно будет сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Для реализации проекта реконструируются остановочные пункты и станции на территории Москвы и Подмосковья, в том числе с учетом обустройства удобных пересадок на станции метро, МЦК, а также на наземный городской транспорт.

Диаметры будут работать по графику метрополитена: с полшестого утра до часу ночи. В час пик интервал движения между поездами составит 5-6 минут. В движении поездов по ним не будет дневного перерыва.

Поездки по МЦД по Москве будут стоить столько же, сколько и в метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и наземном транспорте. Пересаживаться с диаметров на метро и МЦК пассажиры смогут бесплатно.

По МЦД будут курсировать новые современные поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Они по качеству перевозок и уровню сервиса не уступают поездам метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Отсутствие тамбуров в "Иволге" увеличивает пространство в салоне, а за счет широких входных дверей пассажиры смогут быстрее зайти в вагон и выйти из него, не мешая друг другу. Один поезд "Иволга" сможет перевозить до 2000 пассажиров.

Для удобства пассажиров МЦД поезда "Иволга" оборудованы креплениями для велосипедов, которые расположены в головных вагонах состава – по четыре в каждом. Провозить велосипед на МЦД можно будет бесплатно.

Торжественная церемония открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров запланирована на 21 ноября 2019 года.

Всего в предварительном расписании на МЦД-1 задействовано 86 пар электропоездов в сутки, которые будут следовать четыре раза в час с 15-минутным интервалом. На маршруте будет задействовано 11 составов, два резервных. На маршруте МЦД-2 задействуют 17 составов электропоездов, следующих с интервалом 12 минут, и два резервных.