Селин Дион рассказала, как относится к замужеству

На вопрос ведущего о том, встречается ли она с кем-нибудь и что думает о замужестве, певица ответила: "Я ни с кем не встречаюсь. У меня нет бойфренда. Это не значит, что я больше никого не найду. Если это произойдет, это будет здорово. Если не произойдет, это тоже будет здорово, потому что я все еще влюблена".