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РИА Новости

Селин Дион рассказала, как относится к замужеству

00:49 21.11.2019
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© AFP 2019 / Alice ChicheСелин Дион
Селин Дион
© AFP 2019 / Alice Chiche
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В эфире телепрограммы Watch What Happens Live with Andy Cohen Селин Дион рассказала, что "не ищет" любви после смерти мужа, но готова к новым отношениям.
На вопрос ведущего о том, встречается ли она с кем-нибудь и что думает о замужестве, певица ответила: "Я ни с кем не встречаюсь. У меня нет бойфренда. Это не значит, что я больше никого не найду. Если это произойдет, это будет здорово. Если не произойдет, это тоже будет здорово, потому что я все еще влюблена".
Дион пояснила, что она ощущает присутствие своего мужа Рене.
"Я вижу его каждый день в глазах моих детей. Мне так повезло с тремя прекрасными сыновьями. Но я открыта для новых отношений", — добавила исполнительница.
Певица пообещала сразу рассказать фанатам, если в ее жизни кто-то появится.
Ее муж Рене Анжелил умер в 2016 году после продолжительной болезни. Через два дня после его смерти ушел из жизни старший брат Селин Дэниел Дион.
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