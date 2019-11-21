"Посадила двоих на 11 лет": в Перми судят следователя за подделку вещдоков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Виктория Дубовская. Бывшего старшего следователя пермского СУ СК Валентину Плешкову обвиняют в фальсификации доказательств по громкому уголовному делу. На основании улик в 2016-м суд признал местных жителей Сергея Перевощикова и Николая Смирнова виновными в покушении на убийство и отправил в колонию на 11 лет. И хотя силовики уверены, что Плешкова подделала во время расследования десятки документов, Сергей и Николай по-прежнему за решеткой.

Ночное нападение

Вечером 30 июля 2015-го в пермскую полицию поступило сообщение о разбойном нападении на улице Героев Хасана. Прибывшие оперативники выяснили, что двое неизвестных набросились с ножом на прохожего, 30-летнего охранника Сергея Михайлищева. В тот вечер молодой человек собирался встретить, возвращаясь с работы, свою девушку Олесю Мерзлякову.

По версии следствия, нападавшие избили Сергея и девять раз ударили его ножом, после чего скрылись. Прохожие оказали молодому человеку первую помощь и вызвали скорую. По их словам, он сразу сообщил, что узнал одного из преступников — Сергея Перевощикова, бывшего жениха Олеси.

© Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Сергей Перевощиков © Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Сергей Перевощиков

Сергея быстро задержали, однако у него оказалось алиби. По словам Перевощикова, в вечер нападения он гостил на другом конце города у друга, детского тренера Николая Смирнова. Кроме того, пояснил, что с Олесей расстался мирно и неприязни к ее новому молодому человеку не испытывает.

В полиции Смирнов подтвердил слова друга и предложил силовикам проверить камеры видеонаблюдения на соседнем доме: по его расчетам, он выходил в магазин как раз в то время, когда произошло нападение. После тщательных допросов Николая и Сергея отпустили.

"В течение месяца никто не звонил. Мы были уверены, что в полиции проверили камеры и версию Коли подтвердили. Но 31 августа его снова вызвали на допрос, уже в Следственный комитет, — рассказывает жена Николая Анна Смирнова. — Пояснили, что нужно дать повторные показания. Он бросил все дела и поехал. На месте оказалось, что его пригласили на процедуру опознания и теперь Коля — подозреваемый".

Как выяснилось, следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Но через 11 дней поменяли обвинение на более тяжкое — покушение на убийство, не доведенное до конца.

© Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Николай Смирнов © Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Николай Смирнов

За месяц Михайлищев поправился, дал подробные показания и опознал Николая как второго нападавшего. В итоге Перевощикова и Смирнова обвинили в покушении на убийство, поместив на время расследования в СИЗО.

"Железные" доказательства

По версии следствия, мотивом преступления стала банальная ревность. Чтобы избавиться от соперника, Перевощиков разработал дерзкий план и попросил Смирнова о помощи. Убийство готовили тщательно: вели слежку за жертвой, для нападения выбрали безлюдное место. Согласно приговору суда, около десяти вечера друзья напали на Михайлищева сзади и повалили на землю. Николай избивал его ногами и руками, Сергей наносил удары ножом. Через некоторое время преступники решили, что мужчина мертв. Чтобы обставить все как пьяную драку, они влили в рот жертве пиво и скрылись.

Обвиняемые с такой версией не согласились. С первого дня они твердили о своей невиновности, указывая на десятки нестыковок и нарушений в деле. "Например, нам удалось доказать в суде, что перед процедурой опознания пострадавшему показали фотографию Николая, — рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Юрий Столяров. — Это грубейшее нарушение. Получается, когда привели людей, Михайлищев уже знал, кого конкретно нужно выбрать".

© Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Пострадавший Сергей Михайлищев © Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Пострадавший Сергей Михайлищев

Кроме того, защита утверждает, что в деле постоянно менялись факты и показания. Так, например, пострадавший заявил, что за несколько дней до нападения замечал слежку. Но в названные им даты обвиняемые не могли следовать за жертвой по пятам: Перевощиков был в командировке, а Смирнов проводил занятия с детьми. В итоге, по словам адвокатов, показания пострадавшего несколько раз корректировались и подгонялись под подходящие даты.

Криминалистам не удалось найти на месте нападения или на жертве следов ДНК Сергея или Николая, орудие преступления потерялось. По версии следствия, второй нападавший бил Михайлищева руками и ногами, однако эксперты не зафиксировали ни одного ушиба.

На следующий день после нападения криминалисты нашли на месте преступления очки. По версии обвинения, они принадлежали Перевощикову, однако, эксперты отметили, что ни одной частички ДНК владелец на них не оставил.

Надежда на пересмотр

По словам матери Николая Смирнова, вплоть до момента, когда судья стала зачитывать приговор, все были уверены, что мужчин оправдают.

"В деле не было прямых доказательств, некоторые понятые оказались сотрудниками органов, — рассказала Елена Смирнова. — Многие свидетели на суде признались, что либо не подписывали протокол, либо вообще не давали никаких показаний — то есть их подпись подделали".

© Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Защита доказывала, что за 20 минут до преступления обвиняемые находились в другом конце города © Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Защита доказывала, что за 20 минут до преступления обвиняемые находились в другом конце города

В октябре 2016-го Свердловский районный суд Перми решил, что вина Перевощикова и Смирнова полностью доказана: их приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Защита подала на апелляцию, но вновь проиграла.

Несмотря на два приговора, Николай и Сергей продолжили настаивать на своей невиновности. Десятки подробных писем и жалоб посыпались во всевозможные инстанции от Перми до Москвы.

Через два года почтового "террора" дело внезапно сдвинулось с мертвой точки: в 2018-м в СК заинтересовались успехом бывшего старшего следователя Валентины Плешковой при раскрытии этого преступления. К тому времени она успела получить повышение, вскоре уволилась и перешла на работу в МВД.

После тщательной проверки следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 303 УК России "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности". По версии обвинения, Плешкова ради собственной карьеры подделала свыше 40 документов и экспертиз. В ближайшее время бывший следователь сама окажется на скамье подсудимых, ей грозит до семи лет тюрьмы.

© Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Митинг в защиту Сергей и Николая у здания пермской прокуратуры © Фото : из личного архива родственников Николая Смирнова Митинг в защиту Сергей и Николая у здания пермской прокуратуры