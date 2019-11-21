В Новосибирском зоопарке показали, как животные приготовились к зиме

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новосибирский зоопарк перешел на зимний режим работы, многие животные уже набрали вес и готовятся к холодам и спячке, Новосибирский зоопарк перешел на зимний режим работы, многие животные уже набрали вес и готовятся к холодам и спячке, сообщает пресс-служба зоопарка.

Сотрудники рассказали, что бурые медведи, енотовидные собаки, еноты и барсуки с сентября активно набирали вес. Животные заметно поправились. Жировые запасы им нужны, чтобы спокойно пережить зиму.

Сейчас, непосредственно перед спячкой, звери едят все меньше и меньше и утепляют свои укрытия. Точной даты, когда они улягутся зимовать, нет.

Звери, которые бодрствуют и в холода, тоже готовы к морозам. У них завершилась осенняя линька: шерсть стала более густой, с подшерстком.