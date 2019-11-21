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РИА Новости

В Новосибирском зоопарке показали, как животные приготовились к зиме

00:15 21.11.2019
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© Фото : аккаунт Новосибирского зоопарка в InstagramМанул в Новосибирском зоопарке
Манул в Новосибирском зоопарке
© Фото : аккаунт Новосибирского зоопарка в Instagram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новосибирский зоопарк перешел на зимний режим работы, многие животные уже набрали вес и готовятся к холодам и спячке, сообщает пресс-служба зоопарка.
Сотрудники рассказали, что бурые медведи, енотовидные собаки, еноты и барсуки с сентября активно набирали вес. Животные заметно поправились. Жировые запасы им нужны, чтобы спокойно пережить зиму.
Сейчас, непосредственно перед спячкой, звери едят все меньше и меньше и утепляют свои укрытия. Точной даты, когда они улягутся зимовать, нет.
Звери, которые бодрствуют и в холода, тоже готовы к морозам. У них завершилась осенняя линька: шерсть стала более густой, с подшерстком.
Все теплолюбивые питомцы переведены в помещения. Кенгуру, страусы, ягуары, гепард, белые тигры, гривистые волки в относительно теплые дни будут иметь возможность выходить в открытые вольеры и гулять по снегу.
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