Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре

Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине

Россия предлагает Украине вернуться к прямым поставкам газа, "потому что это напрямую влияет на объемы его транзита", заявил вчера глава Минэнерго России Александр Новак. Ранее, как известно, Украина формально прекратила закупать российский газ и начала платить за "реверсные поставки из Европы" — которые, впрочем, существовали лишь на бумаге.

Это только последний акт обострившихся в недавнее время газовых переговоров.

Напомним: в понедельник, 18 ноября, стало известно, что ПАО "Газпром" направило в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение за подписью председателя правления Алексея Миллера о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите голубого топлива через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Разумеется, это предложение обставлено рядом условий:

— отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;

— отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции";

— отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

С большой долей вероятности эти условия не будут приняты украинской стороной, и как минимум в январе транзит газа через Украину может прерваться. Об этом свидетельствуют не только воинственные заявления руководителей "Нафтогаза" и затягивание процесса его анбандлинга (разделения), которое украинская сторона обязалась провести до 2020 года. Об этом говорят также и расчеты ООО "Оператор ГТС Украины" тарифов на услуги транспортировки газа, которые сделаны именно исходя из нулевого сценария транзита.

Два главных руководителя "Нафтогаза", Андрей Коболев и Юрий Витренко, во многом отличаются друг от друга (например, первый выводил деньги, полученные в качестве премии за "перемогу" над "Газпромом", на маму в США, штат Мэриленд, а второй — на жену в Лихтенштейн) и порой имеют разные интересы. Но они точно единомышленники в том, чтобы не допускать даже возможности какого-то мирового соглашения с "Газпромом".

Тут совпало многое: от интересов их заокеанских кураторов и возможности нагреть руки на закупке российского газа у европейцев до нежелания допускать даже теоретическую вероятность возврата полученных премий (у Коболева это почти полмиллиарда в рублях, у Витренко чуть меньше) в случае отказа от попыток взыскания средств с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

И тот факт, что новая украинская власть не смогла сменить руководство "Нафтогаза", тоже достаточно красноречив.

Кроме того, отказ от взаимных претензий, с точки зрения начальников "Нафтогаза", базируется исключительно на отказе украинской стороны взыскивать 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и продолжать споры по другим искам в общей сумме на 12 миллиардов долларов без аналогичных отказов с российской стороны. "Газпром" взамен предлагает прямые поставки газа и снижение цены на 25 процентов. Однако в сложившихся обстоятельствах "Нафтогазу", похоже, больше нравится зарабатывать на дорогом газе от посредников, чем получать дешевый напрямую.

Плюс еще есть штраф Антимонопольного комитета Украины в сумме 172 миллиардов гривен, наложенный на "Газпром". Насколько бы этот штраф ни был абсурден (ведь "Газпром" даже не вел хозяйственную деятельность на Украине), де-факто он подтвержден на уровне Киевского апелляционного хозяйственного суда. Он передан на взыскание исполнительной службе, и даже в отношении процедуры его отмены — сплошные вопросы.

Также Украина не идет на краткосрочное соглашение по транзиту, понимая, что после полноценного ввода в действие "Северного потока — 2" ее позиции существенно ухудшатся. В то же время пока не совсем понятно, как может быть заключен долгосрочный контракт, ведь процедура разделения "Нафтогаза" не завершена и фактически будущий оператор ГТС Украины — АО "Магистральные системы Украины" пока существует лишь на бумаге.

К этому всему стоит добавить информационную накачку на Украине, которая не подразумевает никакого компромисса с "Газпромом", ибо это будет воспринято электоратом, которому пять лет промывали мозги, как тотальная "зрада".

Наконец, стоит принять во внимание, что стороны, как могли, подготовились к форс-мажору с возможным прекращением транзита: в ПХГ Украины накоплены рекордные за последние годы запасы газа. Аналогично и "Газпром" заложил рекордные объемы в европейских хранилищах.

Иными словами, весь набор юридических, технических, политических и прочих обстоятельств ведет к тому, что 1 января транзит российского газа через Украину прекратится.

Есть определенные надежды на встречу в "нормандском формате", которая может состояться до середины декабря. Но с учетом описанных выше обстоятельств слишком полагаться на нее, наверное, не стоит.

В "Нафтогазе", видимо, исходят из того же.

На днях стало известно сразу о двух вариантах повышения тарифов на транспортировку газа с 2020 года.

Первый, от АО "Укртрансгаз", рассчитан без учета форс-мажора — то есть на основе продолжения оказания услуг по транзиту российского газа. Правда, непонятно, в каком объеме.

Второй, от "дочки" АО "Укртрансгаз" — ООО "Оператор ГТС Украины" (эта компания после анбандлинга с 1 января 2020 года должна быть передана в управление АО "Магистральные системы Украины") — рассчитан исходя из нулевого сценария транзита.

И надо сказать, что оба варианта выглядят очень невесело для потребителей.

Первый предполагает повышение в среднем более чем вдвое тарифа на транспортировку газа по Украине и почти в два раза — для точек входа в ГТС Украины при транспортировке импортного газа.

Второй предусматривает повышение тарифа на транспортировку газа по Украине в 3,5-4,7 раза. Тариф же для точек входа в ГТС Украины при транспортировке импортного газа должен будет вырасти в 2,7-2,8 раза. При этом ввиду отсутствия транзита явно речь идет о закупке газа на западной границе Украины. Причем закупке теперь уже не виртуального, а реального газа из европейских хранилищ и труб, который будет неизвестно сколько стоить — если его в принципе смогут доставить до границы ЕС и Украины.

Но даже существующий тариф на транспортировку газа для точек входа в ГТС Украины при импорте газа либо сопоставим с таковым в странах ЕС (в Италии и Венгрии он чуть ниже действующего украинского), либо уже сейчас существенно их превышает: он выше словацкого в 1,8 раза, а австрийского в девять раз.

На этом плохие новости для украинских потребителей газа не заканчиваются, так как о намерении поднять тарифы объявили и газораспределительные сети — в среднем в 1,84 раза.

Только за счет транспортной составляющей стоимость одной тысячи кубометров газа для украинских потребителей может вырасти в среднем на 1300 гривен. Дополнительные расходы потребителей составят около 36 миллиардов гривен, из них 18,5 миллиарда придется заплатить населению, которому на выборах обещали снижение тарифов.

И это без учета роста стоимости самого газа, который в случае форс-мажора с нулевым транзитом может оказаться весьма значительным. Сегодня на Украине никто даже не отваживается прогнозировать стоимость импортного газа при подобном сценарии.

А равно и без учета технических проблем с поставкой газа на юг и юго-восток Украины.