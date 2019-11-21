Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-21T06:47+0300
https://ria.ru/20191121/1561167070.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154987/06/1549870654_2:0:1920:1079_1036x0_80_0_0_f23127c062d223ac146f038b852e96d4.jpg
РИА Новости

В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера

06:47 21.11.2019
39
CC0 / Pixabay/neufal54 / Круизный лайнер
Круизный лайнер
CC0 / Pixabay/neufal54 /
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера, отправившегося из Малаги в Пальма-де-Майорку, отказались делать остановку в Барселоне и проголосовали за изменение курса на Таррагону, сообщает El Periodico.
Порт Таррагоны был закрыт 2 ноября из-за окончания туристического сезона. Но после того, как 311 пассажиров корабля пожелали попасть в город, сотрудники гавани спешно подготовились к прибытию гостей. Желавших посетить Барселону оказалось намного меньше — 151 пассажир.
О причинах смены курса не сообщается. Но благодаря прибытию лайнера в Таррагону, был поставлен рекорд по числу принятых в порту пассажиров: в прошлом сезоне их было 127495, а в этом – 127997 человек.
Осел
12 ноября, 23:05Туризм
В Испании на популярном курорте тяжелым туристам запретят кататься на ослах
040000
ТуризмТуризмтуристыТаррагонаНовости - ТуризмБарселонаИспания
Рекомендуем
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси суд счел виновной часть задержанных в ходе митинга активистов
Цех розлива коньяка
Французский врач рассказала о признаках появления алкогольной зависимости
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве
В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
Вид с воздуха на город Уфа
В Уфе представят проект "российского аналога" "Википедии"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
В России вероятными "однодневками" являются примерно 116 тысяч компаний
Имбирный чай
Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал ответ Турции на санкции США из-за российских С-400
Иконки мессенджеров на экране смартфона
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
Посольство РФ в Таллине
Посольство России ответило на территориальные претензии Эстонии
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин объяснил западным партнерам, что их ждет
Актриса Анна Михалкова
Пармас советует брать на главную роль Михалкову тем, кто хочет спасти фильм
Селин Дион
Селин Дион рассказала, как относится к замужеству
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
03:58Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
03:47Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
03:41Пентагон: Киев в июле выражал беспокойство из-за заморозки военной помощи
Лента новостейМолния