В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера

Порт Таррагоны был закрыт 2 ноября из-за окончания туристического сезона. Но после того, как 311 пассажиров корабля пожелали попасть в город, сотрудники гавани спешно подготовились к прибытию гостей. Желавших посетить Барселону оказалось намного меньше — 151 пассажир.

О причинах смены курса не сообщается. Но благодаря прибытию лайнера в Таррагону, был поставлен рекорд по числу принятых в порту пассажиров: в прошлом сезоне их было 127495, а в этом – 127997 человек.