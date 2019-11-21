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РИА Наука
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РИА Новости

Незаметный враг: как не прозевать симптомы рака

08:00 21.11.2019 (обновлено: 16:52 21.11.2019)
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© Depositphotos / decade3dРак легких
Рак легких
© Depositphotos / decade3d
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Каждый год рак легкого в России диагностируют почти у 55 тысяч человек. Только в 20 процентах случаев злокачественную опухоль обнаруживают на первой стадии, когда есть все шансы вылечиться. Чаще всего болезнь выявляют в запущенной форме, и медицина уже бессильна. Ученые и врачи-онкологи рассказали РИА Новости о том, как сегодня пытаются решить эту проблему.

Частый и опасный

"Среди онкологических заболеваний рак легкого занимает второе место по распространенности, уступая только раку молочной железы. Примерно в 40 процентах случаев его выявляют на четвертой стадии, в 30 — на третьей, остальное — на второй и первой. И больше всего таких диагнозов у мужчин. Это, конечно, связано с курением", — говорит профессор кафедры онкологии и лучевой терапии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова, заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической онкологии аппарата управления НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Константин Лактионов.
По словам директора Института кластерной онкологии Сеченовского университета Марины Секачевой, те, у кого болезнь обнаружили на первой стадии — это около 20 процентов, — могут рассчитывать на хирургическое лечение, чтобы потом с большой долей вероятности забыть об этом диагнозе. В большинстве же случаев злокачественные опухоли выявляют поздно.
"На ранних стадиях рак легкого никак не ощутим. Когда возникают первые симптомы — кашель, одышка, кровохаркание, стойкие болевые ощущения в грудной клетке, это уже, как правило, третья-четвертая стадия. При таких запущенных формах, к сожалению, ни хирургическое лечение, ни лучевая терапия не решают задачу, обязательно нужна противоопухолевая терапия. Несмотря на достаточно большие успехи, в том числе за счет иммуноонкологии, показатели пятилетней выживаемости все равно очень низкие — около десяти процентов", — отмечает исследовательница.
© Depositphotos / Scio21Четыре стадии развития рака легких
Четыре стадии развития рака легких
© Depositphotos / Scio21
Четыре стадии развития рака легких

Держать рак под контролем

Методы диагностики пока далеки от совершенства, указывают специалисты. Кроме того, в России нет системных скрининговых программ, позволяющих людям из группы риска — а это в первую очередь курильщики — регулярно проверять легкие.
"В США и Европе такие программы действуют. Пациентов старше 55 лет со стажем курения больше 15 лет раз в год обследуют методом низкодозной компьютерной томографии, способным выявлять опухоль на ранних стадиях. У нас аналогом подобных программ можно считать диспансерное наблюдение, в рамках которого раз в год выполняется рентгенографическое исследование. Рентген чувствительнее флюорографии. Первая стадия — это опухоль до трех сантиметров, она видна при рентгене", — объясняет профессор Лактионов.
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По мнению Марины Секачевой, эффективный и более безопасный способ — анализ крови на биомаркеры, которых сейчас известно десятки. Компьютерная программа, разработанная в Сеченовском университете, проверяет сразу 14 показателей и может заметить опухоль на ранней стадии.
"Мы выбрали определенный набор маркеров, при помощи машинного интеллекта обработали результаты здоровых и больных раком легкого. На выходе получилась картина, характерная для злокачественных опухолей. Мы запатентовали этот метод. Сейчас активно тестируем его на пациентах. Планируем полноценно внедрить как систему поддержки принятия врачебных решений, уже с регистрационным удостоверением от Росздравнадзора примерно через год", — говорит онколог.
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Каждому пациенту — свое лечение

"В лечении рака легкого совершен терапевтический прорыв. Появилось много таргетных и иммуноонкологических препаратов. Но, к сожалению, мы не всегда можем предсказать, как они будут действовать на конкретного пациента. Поэтому важно научиться подбирать каждому больному оптимальный препарат и метод лечения. Для этого надо уметь заранее находить предикторы, позволяющие соотнести пациента и максимально подходящий ему препарат. Именно над этим сегодня работают научные команды во всем мире, в том числе и в нашем университете", — подчеркивает Марина Секачева.
В Мичиганском университете предлагают вживлять под кожу пациентам из группы риска синтетический каркас, отлавливающий агрессивные раковые клетки и лимфоциты, которые активизируются в ответ на их возникновение. Таким образом, считают авторы разработки, удастся диагностировать рак легкого на очень раннем этапе. Кроме того, такие ловушки помогут врачам отслеживать развитие опухоли и ее реакцию на выбранную терапию, что позволит вовремя скорректировать метод лечения.
"Биология опухоли у каждого пациента своя. Чем лучше мы поймем биологические особенности злокачественного образования, с которым столкнулись, тем эффективнее будет лечение. Уже сейчас в группе пациентов с четвертой стадией рака легкого до 15 процентов проходящих правильно подобранную иммунотерапию могут надеяться на очень длительную выживаемость, а может быть, даже на выздоровление. Десять лет назад ни один больной с таким диагнозом не получал иммунотерапию в принципе. Поэтому мы пока не знаем, сколько продлится эффект. Сегодня достигнуты первые семи-восьми- и даже девятилетние результаты", — уточняет Константин Лактионов.
Раковые клетки
8 августа, 12:58РИА Наука
Открытие российских ученых защитит курильщиков от рака легких
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РИА НаукаРак легкихракЗдоровьеРосздравнадзорРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаПервый МГМУ имени Сеченова
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