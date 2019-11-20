Глава Дагестана обещал Путину, что бюджет региона в 2020 году будет лучше

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину, что бюджет региона в следующем году будет лучше.
"Сейчас готовимся к принятию бюджета на следующий год. Бюджет будет лучше", - сказал он в среду на встрече с президентом.
По его словам, бюджет превысил 130 миллиардов рублей благодаря федеральной помощи и работе по сокращению теневого оборота, борьбе с коррупцией.
Рассказывая об успехах в регионе, Васильев указал, что в развитие водной инфраструктуры было вложено около 1,9 миллиарда рублей. "В 41 районе мы восстановили те объекты, которые были брошены… В результате у нас у более 500 тысяч человек улучшится водоснабжение", - сказал он.