Глава Дагестана обещал Путину, что бюджет региона в 2020 году будет лучше

"Сейчас готовимся к принятию бюджета на следующий год. Бюджет будет лучше", - сказал он в среду на встрече с президентом.

Рассказывая об успехах в регионе, Васильев указал, что в развитие водной инфраструктуры было вложено около 1,9 миллиарда рублей. "В 41 районе мы восстановили те объекты, которые были брошены… В результате у нас у более 500 тысяч человек улучшится водоснабжение", - сказал он.