Эксперты: необходимо законодательно обеспечить интересы жителей нацпарков

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обеспечение интересов жителей населенных пунктов, находящихся в границах нацпарков, нуждается в разработке механизма, который позволит законодательно установить возможность для населения и местных администраций вести хозяйственную деятельность, не сталкиваясь с чрезмерными запретительными мерами, считает заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

Панова выступила на парламентских слушаниях на тему "О мерах по обеспечению прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков", которые прошли в Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Участники слушаний рассмотрели вопросы совершенствования законодательного обеспечения прав жителей населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков. Речь идет о примерно 700 поселениях в границах 23 ООПТ. При этом, по данным Росреестра, только у 30 % поселений определены границы. Действующее законодательство допускает существование населенных пунктов в границах ООПТ, но и предусматривает некоторые ограничения для проживающих на этих территориях граждан.

"Данная проблематика для нас в настоящее время является наиболее остро стоящей. При этом, я думаю, нет смысла говорить о природоохранном значении создания и развития особо охраняемых природных территорий. Сегодня надо говорить о людях, о реализации их конституционных прав, о социально-экономическом развитии территорий и обеспечении на них нормальной жизнедеятельности", – подчеркнул, открывая слушания, заместитель председателя СФ Юрий Воробьёв.

По мнению выступивших на слушаниях глав администраций муниципальных образований в границах ООПТ, ограничения, связанные с выделением земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуальным жилстроительством, а также с запретом возведения капитальных спортивных объектов и связазнной с ними инфраструктуры являются сдерживающим фактором социально-экономического развития и реализации мер поддержки населения.

Замглавы Минприроды проинформировала участников слушаний о проведенной ведомством оценке общественного мнения по данной теме. Так, в 2019 году в министерство поступило порядка двух тысяч обращений от жителей и органов власти поселений на территориях ООПТ. "Причины обращений граждан – несовершенство действующего законодательства и запретительные меры, зафиксированные в трех документах: законе "Об ООПТ", Градостроительном и Земельном кодексах. Значимой природоохранной роли они не играют, но существенно влияют на жизнь местного населения", – пояснила Панова.

Кроме того, по инициативе Минприроды проведен опрос жителей на 6 ООПТ, который показал, что 48% опрошенных в проживании на охраняемой природной территории видят в основном плюсы, и только 29% – минусы. Почти половина респондентов отрицательно относится к идее исключения населенного пункта из границ ООПТ. Изучение общественного мнения показало, что снятие статуса ООПТ не воспринимается гражданами как способ тотального улучшения ситуации, отметила Панова.

"Мы предлагаем рассмотреть вариант, дающий возможность бережно и устойчиво развиваться и жителями, и природе. Принимать очередные половинчатые меры – неэффективно. Фактически необходимо разработать механизм, который позволит законодательно установить возможность для жителей и местных администраций вести хозяйственную и социально-экономическую деятельность, не сталкиваясь с барьерами и чрезмерными запретительными мерами", – сказала Панова.

Она подчеркнула при этом, что ни один такой механизм не сможет быть реализован, если у населенных пунктов не появится границ, которые в максимально короткие сроки должны определить органы власти на местах. "Аналогичную работу мы ведем по установлению границ ООПТ и надеемся завершить ее в 2022 году. Границы – сегодня первичны. Мы должны четко понимать, с чем нам предстоит работать", – заключила Панова.