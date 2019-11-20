Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T19:09+0300
https://ria.ru/20191120/1561430778.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154748/79/1547487956_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e69e45339a7f658625263524de4d0dbc.jpg
РИА Новости

Эксперты: необходимо законодательно обеспечить интересы жителей нацпарков

21:45 20.11.2019 (обновлено: 19:09 21.11.2019)
8
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗагородный дом
Загородный дом
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обеспечение интересов жителей населенных пунктов, находящихся в границах нацпарков, нуждается в разработке механизма, который позволит законодательно установить возможность для населения и местных администраций вести хозяйственную деятельность, не сталкиваясь с чрезмерными запретительными мерами, считает заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.
Панова выступила на парламентских слушаниях на тему "О мерах по обеспечению прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков", которые прошли в Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Участники слушаний рассмотрели вопросы совершенствования законодательного обеспечения прав жителей населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков. Речь идет о примерно 700 поселениях в границах 23 ООПТ. При этом, по данным Росреестра, только у 30 % поселений определены границы. Действующее законодательство допускает существование населенных пунктов в границах ООПТ, но и предусматривает некоторые ограничения для проживающих на этих территориях граждан.

"Данная проблематика для нас в настоящее время является наиболее остро стоящей. При этом, я думаю, нет смысла говорить о природоохранном значении создания и развития особо охраняемых природных территорий. Сегодня надо говорить о людях, о реализации их конституционных прав, о социально-экономическом развитии территорий и обеспечении на них нормальной жизнедеятельности", – подчеркнул, открывая слушания, заместитель председателя СФ Юрий Воробьёв.

По мнению выступивших на слушаниях глав администраций муниципальных образований в границах ООПТ, ограничения, связанные с выделением земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуальным жилстроительством, а также с запретом возведения капитальных спортивных объектов и связазнной с ними инфраструктуры являются сдерживающим фактором социально-экономического развития и реализации мер поддержки населения.
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
04:45
Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
Замглавы Минприроды проинформировала участников слушаний о проведенной ведомством оценке общественного мнения по данной теме. Так, в 2019 году в министерство поступило порядка двух тысяч обращений от жителей и органов власти поселений на территориях ООПТ. "Причины обращений граждан – несовершенство действующего законодательства и запретительные меры, зафиксированные в трех документах: законе "Об ООПТ", Градостроительном и Земельном кодексах. Значимой природоохранной роли они не играют, но существенно влияют на жизнь местного населения", – пояснила Панова.
Кроме того, по инициативе Минприроды проведен опрос жителей на 6 ООПТ, который показал, что 48% опрошенных в проживании на охраняемой природной территории видят в основном плюсы, и только 29% – минусы. Почти половина респондентов отрицательно относится к идее исключения населенного пункта из границ ООПТ. Изучение общественного мнения показало, что снятие статуса ООПТ не воспринимается гражданами как способ тотального улучшения ситуации, отметила Панова.
"Мы предлагаем рассмотреть вариант, дающий возможность бережно и устойчиво развиваться и жителями, и природе. Принимать очередные половинчатые меры – неэффективно. Фактически необходимо разработать механизм, который позволит законодательно установить возможность для жителей и местных администраций вести хозяйственную и социально-экономическую деятельность, не сталкиваясь с барьерами и чрезмерными запретительными мерами", – сказала Панова.
Куршская коса в Калининградской области
1 ноября, 11:15
Руководство нацпарка под Калининградом просит посетителей не искать "клад"
Она подчеркнула при этом, что ни один такой механизм не сможет быть реализован, если у населенных пунктов не появится границ, которые в максимально короткие сроки должны определить органы власти на местах. "Аналогичную работу мы ведем по установлению границ ООПТ и надеемся завершить ее в 2022 году. Границы – сегодня первичны. Мы должны четко понимать, с чем нам предстоит работать", – заключила Панова.
На слушаниях предложено сформировать межведомственную рабочую группу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СФ, Госдумы, Генеральной прокуратуры и представителей субъектов РФ. Среди первоочередных задач – подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере ООПТ, определение границ населенных пунктов и внесение этих сведений в ЕГРН.
000000
Совет Федерации РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФОбщество
Рекомендуем
Косатки
Ученые выступили против включения косаток в Красную книгу
Работник поправляет мусор на конвейере завода по переработке отходов
Более 500 рабочих мест откроют на новом КПО под Коломной
Актриса Шарлиз Терон позирует на 89-ой церемонии Оскар. 26 февраля 2017
Брось сигарету: звезды, которые отказались от курения
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Специалисты взяли пробы воды в Яузе после сообщений о следах нефтепродуктов
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов
Иванов рассказал о влиянии отходов целлюлозно-бумажного комбината на Байкал
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Иванов рассказал об отсутствии технологии утилизации отходов ЦБК на Байкале
Город Тюмень
Тюменская и Курганская области будут сотрудничать в области экологии
Махачкала
Глава Дагестана инициировал проверку работы операторов по обращению с ТКО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявления Помпео о "поддержке" иранского народа
Игорь Руденя во время посещения строительной площадки Ржевского мемориала Советскому солдату
Ржевский мемориал станет современным взглядом на войну
Новейший многоцелевой прокладчик дорог
По болоту за пять минут: военные ЦВО получили новую технику
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
В ЛНР назвали причину досрочного открытия моста на КПП "Станица Луганская"
Покой нам только снится
Покой нам только снится
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 21 ноября 2019
В МИД назвали слова Помпео о "поддержке" иранского населения лицемерными
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
В Кремле началось вручение наград за достижения в различных областях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:11Сенат США принял временный бюджет страны
22:02Ростовские ученые создадут замену синтетическим антибиотикам для животных
21:51Нетаньяху прокомментировал обвинения против себя
21:50Трамп прокомментировал отключение интернета в Иране
21:39Советник правительства Израиля озвучил обвинения против Нетаньяху
21:34Путин вручил награды семьям сотрудников, погибших при ЧП под Северодвинском
21:22Около 25% киевлян готовы поддержать Кличко на выборах мэра, показал опрос
21:08При пожаре в поселке Мосрентген в новой Москве никто не пострадал
21:05Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме
21:00Защита Лисова назвала приговор, который вынесли россиянину в США, победой
20:52В Twitter появится новая функция
20:51Волонтеры после наводнения в Венеции спасли ценную рукопись Вивальди
20:47Четверо эвакуированных из Ирака детей прибыли в Пензенскую область
20:43Россия и США провели консультации по консульско-правовым вопросам
20:30Пожар в новой Москве полностью потушили
20:18Путин после церемонии пообщался с награжденными в неформальной обстановке
20:15Путину во время вручения госнаград подарили книгу по архитектуре
20:12РСТ: курортам всероссийского масштаба необходимо федеральное финансирование
20:12Источник: число погибших в результате обстрела Алеппо достигло пяти человек
20:10Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Лента новостейМолния