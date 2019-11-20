СМИ сообщили об обстреле боевиками жилого квартала в Алеппо

"Базирующиеся в районе Рашидин боевики "Джебхат ан-Нусры"* обстреляли несколькими снарядами жилой комплекс 3000 на юго-западе Алеппо, нанесен лишь материальный ущерб", - передает радио.
"Подразделения армии ответили на обстрел, нанеся артиллерийские удары по позициям боевиков, поступают сведения о значительном материальном ущербе террористов", - сообщает радиостанция.
Гостелеканал Syria TV уточняет, что на жилой комплекс в Алеппо упали не менее пяти снарядов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии