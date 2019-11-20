Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T23:44+0300
https://ria.ru/20191120/1561183598.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156021/34/1560213486_131:338:3172:2048_1036x0_80_0_0_e64b33de61d5d5a291e444fb4bac28d0.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об обстреле боевиками жилого квартала в Алеппо

23:44 20.11.2019
162
© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
ДАМАСК, 20 ноя – РИА Новости. Террористы "Джебхат ан-Нусры"* обстреляли в среду артиллерийскими снарядами жилые районы сирийского Алеппо, армия Сирии в ответ нанесла удары по позициям боевиков, передает радиостанция Sham FM.
"Базирующиеся в районе Рашидин боевики "Джебхат ан-Нусры"* обстреляли несколькими снарядами жилой комплекс 3000 на юго-западе Алеппо, нанесен лишь материальный ущерб", - передает радио.
"Подразделения армии ответили на обстрел, нанеся артиллерийские удары по позициям боевиков, поступают сведения о значительном материальном ущербе террористов", - сообщает радиостанция.
Гостелеканал Syria TV уточняет, что на жилой комплекс в Алеппо упали не менее пяти снарядов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
020011
Обсудить 0
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
В Петербурге соберется парламентское собрание Союза Белоруссии и России
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады, якобы осужденный за изнасилование, покинул партию Зеленского
Здание правительства РФ
Кабмин обсудит создание "зон безопасности" вокруг объектов ТЭК
Сотрудники сил безопасности Боливии
В Боливии погибли восемь человек в ходе полицейской операции в Эль-Альто
Вид с воздуха на город Уфа
В Уфе представят проект "российского аналога" "Википедии"
Оксфордский словарь английскго языка
Оксфордский словарь назвал "климатическое ЧП" словом 2019 года
Здание Капитолия в Вашингтоне
Комитет сената США поддержал кандидатуру Салливана на пост посла в Москве
Президент Швейцарии Ули Маурер
Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Швейцарии
Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
В Палестине призвали лишить еврейских поселенцев двойного гражданства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать формирование правительства единства
Селин Дион
Селин Дион рассказала, как относится к замужеству
Нестор Шуфрич
Глава комитета Рады попросил СБУ проверить деятельность сайта "Миротворец"
Патриарх Константинопольский Варфоломей
В Стамбуле неизвестные забрались в дом патриарха Варфоломея, пишут СМИ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Столтенберг не стал комментировать скандал в США вокруг помощи Украине
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
В ДНР опасаются активизации деятельности украинских диверсантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
01:54Кабмин обсудит возможность использования маткапитала на строительство дома
01:49В Тбилиси суд счел виновной часть задержанных в ходе митинга активистов
01:47ФНС сообщила о сокращении темпов роста налоговых поступлений в бюджет
01:44В России вероятными "однодневками" являются примерно 116 тысяч компаний
Лента новостейМолния