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РИА Новости

В Палестине призвали лишить еврейских поселенцев двойного гражданства

23:37 20.11.2019
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© Abbas MomaniНовый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
© Abbas Momani
ГАЗА, 20 ноя - РИА Новости. Палестинское правительство призывает государства Евросоюза и Россию лишить паспортов своих стран еврейских поселенцев, имеющих двойное гражданство, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе агентству ВАФА.
"Палестинское правительство призывает Европейский союз и Россию отобрать гражданство у израильских поселенцев, которые имеют их гражданство, поскольку они живут в незаконных поселениях, построенных на незаконно конфискованной земле", - заявил Штайе.
"Палестинское руководство призывает Международный уголовный суд (МУС) немедленно начать расследование по вопросам, представленным Государством Палестина в отношении поселений", - добавил Штайе.
Палестинский кабинет министров также подчеркнул, что решение администрации США о признании законности израильских поселений на Западном берегу Иордана является ударом по международному праву.
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Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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ЕвросоюзМеждународный уголовный судООНРоссияПалестинаВосточный ИерусалимСШАИзраильВ мире
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