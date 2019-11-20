Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники написали, что супруг Заворотнюк якобы планирует уйти от нее из-за "ее тяжелой болезни".

"Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги", - говорится в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.

Также близкие Заворотнюк опровергли сообщения о ее смерти. О кончине артистки якобы рассказали врачи в клинике, в которой она лежит.

Знакомая поинтересовалась у семьи актрисы, является ли эта информация достоверной.

"Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности", - отмечается в сообщении.

Теперь близкие Заворотнюк планируют выяснить, кто из персонала больницы является автором "этой мерзости".