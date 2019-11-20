Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T23:39+0300
https://ria.ru/20191120/1561183503.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/99536/34/995363484_0:0:2970:1671_1036x0_80_0_0_b8c67a39102be17ac181dea48011f3fd.jpg
РИА Новости

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

23:32 20.11.2019 (обновлено: 23:39 20.11.2019)
10848
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники написали, что супруг Заворотнюк якобы планирует уйти от нее из-за "ее тяжелой болезни".
"Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги", - говорится в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.
Также близкие Заворотнюк опровергли сообщения о ее смерти. О кончине артистки якобы рассказали врачи в клинике, в которой она лежит.
Знакомая поинтересовалась у семьи актрисы, является ли эта информация достоверной.
"Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности", - отмечается в сообщении.
Теперь близкие Заворотнюк планируют выяснить, кто из персонала больницы является автором "этой мерзости".
Сообщения о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.
Анастасия Заворотнюк
Вчера, 14:49Культура
СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк
411874
Обсудить 0
Шоу-бизнесПетр ЧернышевАнастасия ЗаворотнюкРоссия
Рекомендуем
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Участник проекта Ты супер! Денберел Ооржак
Российского участника "Детского Евровидения" госпитализировали
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Иконки мессенджеров на экране смартфона
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
01:54Кабмин обсудит возможность использования маткапитала на строительство дома
01:49В Тбилиси суд счел виновной часть задержанных в ходе митинга активистов
01:47ФНС сообщила о сокращении темпов роста налоговых поступлений в бюджет
01:44В России вероятными "однодневками" являются примерно 116 тысяч компаний
Лента новостейМолния