Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники написали, что супруг Заворотнюк якобы планирует уйти от нее из-за "ее тяжелой болезни".
"Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги", - говорится в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.
Также близкие Заворотнюк опровергли сообщения о ее смерти. О кончине артистки якобы рассказали врачи в клинике, в которой она лежит.
Знакомая поинтересовалась у семьи актрисы, является ли эта информация достоверной.
"Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности", - отмечается в сообщении.
Теперь близкие Заворотнюк планируют выяснить, кто из персонала больницы является автором "этой мерзости".
Сообщения о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.