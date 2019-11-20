Чавушоглу обвинил председателя Европарламента в лицемерии

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС. Сассоли заявил, что во время беседы с Чавушоглу он осудил турецкую военную операцию в Сирии и заявил о недопустимости использования Турцией проблемы беженцев для оказания давления на ЕС.