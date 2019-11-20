Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T23:25+0300
https://ria.ru/20191120/1561183405.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152718/85/1527188564_0:42:2846:1643_1036x0_80_0_0_6c11275bbed54ecb53efea25c0363062.jpg
РИА Новости

Чавушоглу обвинил председателя Европарламента в лицемерии

23:25 20.11.2019
672
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания председателя Европейского парламента (ЕП) Давида Сассоли по итогам их встречи в Брюсселе, назвав их проявлением лицемерия и неискренности.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС. Сассоли заявил, что во время беседы с Чавушоглу он осудил турецкую военную операцию в Сирии и заявил о недопустимости использования Турцией проблемы беженцев для оказания давления на ЕС.
"То, что глава Европарламента озвучивает замечания, которые он не осмелился высказать мне лично, и пытается выдать их за истину, является еще одним примером лицемерия и неискренности ЕС", - написал Чавушоглу в Twiiter.
По его словам, "стыдно, что человек, представляющий народы Европы, искажает содержание беседы, состоявшейся в стенах одного из институтов ЕС".
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
18 ноября, 21:01Война в Сирии
Чавушоглу рассказал о вкладе Турции в ликвидацию главаря ИГ*
1540002
Обсудить 0
Давид СассолиМевлют ЧавушоглуЕвропейский парламентЕвросоюзТурцияВ мире
Рекомендуем
Посольство РФ в Таллине
Посольство России ответило на территориальные претензии Эстонии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Столтенберг не стал комментировать скандал в США вокруг помощи Украине
Нестор Шуфрич
Глава комитета Рады попросил СБУ проверить деятельность сайта "Миротворец"
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД России выступили за поиск инклюзивного диалога в Боливии
Старый город в Таллине
Пушков оценил требование Эстонии вернуть "аннексированные территории"
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Участник проекта Ты супер! Денберел Ооржак
Российского участника "Детского Евровидения" госпитализировали
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Иконки мессенджеров на экране смартфона
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
В Госдуме прокомментировали заявление об "угробленных" украинских кораблях
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Ион Кику во время встречи
Премьер Молдавии заявил о восстановлении диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский "застрял" в Харьковской области из-за поломки самолета, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
01:54Кабмин обсудит возможность использования маткапитала на строительство дома
01:49В Тбилиси суд счел виновной часть задержанных в ходе митинга активистов
01:47ФНС сообщила о сокращении темпов роста налоговых поступлений в бюджет
Лента новостейМолния