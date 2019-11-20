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РИА Новости

Посольство России ответило на территориальные претензии Эстонии

23:10 20.11.2019 (обновлено: 23:32 20.11.2019)
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© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
ТАЛЛИН, 20 ноя — РИА Новости. Посольство России в Таллине напомнило, что в 2014 году Эстония отказалась от территориальных претензий к России. Так в ведомстве отреагировали на заявления некоторых эстонских официальных представителей об "аннексии" части страны.
Пограничные договоры об отсутствии претензий хоть и подписаны, но еще не ратифицированы. Вместе с тем официальных уведомлений о пересмотре эстонской позиции Москва не получала.
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Дипломаты добавили, что проводимая Таллином работа по обустройству совместной с Россией границы, в которой задействованы немалые силы и средства, наглядно свидетельствует в пользу этих договоренностей.
В посольстве подчеркнули, что российская позиция была и остается неизменной: Тартуский мирный договор 1920 года стал достоянием исторических архивов после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году.
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"Ни о чем". В России жестко ответили на призыв Эстонии вернуть землиЭстонский политик призвал Россию вернуть балтийской республике якобы "аннексированные территории". Российские официальные лица и эксперты критически оценили требования Таллина, отметив, что власти страны противоречат сами себе.
"Установив дипломатические отношения в 1991 году, наши страны вступили на путь равноправного диалога и сотрудничества, открыв новую страницу в истории двустороннего взаимодействия на основе сложившихся к тому времени правовых реалий, в том числе и в пограничной сфере. Утверждения о международном признании всеми государствами Эстонии в границах 1940 года не соответствуют действительности", — сказано в комментарии посольства.
Российские дипломаты убеждены, что попытки спекулировать на теме некоей "аннексии" ведут лишь к нагнетанию конфронтации в отношениях с Россией, что никоим образом не соответствует интересам и чаяниям абсолютного большинства жителей Эстонии, стремящихся к развитию добрососедских связей с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал в среду, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Таллина к Москве.
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Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что не видит перспектив ратификации парламентом пограничного договора с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору 1920 года. Позднее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.
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Посольство РФ в ЭстонииЭстонияРоссияВ мире
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