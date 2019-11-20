Посольство России ответило на территориальные претензии Эстонии

Пограничные договоры об отсутствии претензий хоть и подписаны, но еще не ратифицированы. Вместе с тем официальных уведомлений о пересмотре эстонской позиции Москва не получала.

Дипломаты добавили, что проводимая Таллином работа по обустройству совместной с Россией границы, в которой задействованы немалые силы и средства, наглядно свидетельствует в пользу этих договоренностей.

В посольстве подчеркнули, что российская позиция была и остается неизменной: Тартуский мирный договор 1920 года стал достоянием исторических архивов после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году.

"Установив дипломатические отношения в 1991 году, наши страны вступили на путь равноправного диалога и сотрудничества, открыв новую страницу в истории двустороннего взаимодействия на основе сложившихся к тому времени правовых реалий, в том числе и в пограничной сфере. Утверждения о международном признании всеми государствами Эстонии в границах 1940 года не соответствуют действительности", — сказано в комментарии посольства.

Российские дипломаты убеждены, что попытки спекулировать на теме некоей "аннексии" ведут лишь к нагнетанию конфронтации в отношениях с Россией, что никоим образом не соответствует интересам и чаяниям абсолютного большинства жителей Эстонии, стремящихся к развитию добрососедских связей с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал в среду, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Таллина к Москве.