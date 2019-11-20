Пушков оценил требование Эстонии вернуть "аннексированные территории"

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что России следует вернуть "аннексированные" земли, так как она, по его мнению, якобы захватила около пяти процентов территории страны.
"В 2014 году Эстония подписала договор о сухопутной границе с Россией при том понимании, что нынешняя граница и есть окончательная и никаких ссылок на Тартусский договор 1920 года не будет. Мы были в шаге от ратификации", - написал Пушков в твиттере.
Подобные слова свидетельствуют, что эстонские политики "взялись за старое", заключил он.
Ранее в интервью РИА Новости руководитель Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Эстония выдвигает России территориальные требования, ссылаясь на утративший силу Тартуский мирный договор от 1920 года. По этому соглашению между Советской Россией и Эстонией прибалтийская республика получала Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Сейчас Россия считает Тартуский договор исключительно историческим документом.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что эта тема "закрыта раз и навсегда". Заявление Пыллуааса она назвал провокационным и абсурдным.