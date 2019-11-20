Пушков оценил требование Эстонии вернуть "аннексированные территории"

"В 2014 году Эстония подписала договор о сухопутной границе с Россией при том понимании, что нынешняя граница и есть окончательная и никаких ссылок на Тартусский договор 1920 года не будет. Мы были в шаге от ратификации", - написал Пушков в твиттере.