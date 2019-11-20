Полиция завела дело после штурма хулиганами крыши башни в "Москва-Сити"

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину при попытке еще с пятью нарушителями прорваться на крышу делового центра Полицейские задержали мужчину при попытке еще с пятью нарушителями прорваться на крышу делового центра "Москва-Сити" , возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть отдела внутренних дел поступило сообщение о противоправных действиях в помещении делового центра на Пресненской набережной. Было установлено, что неизвестные пытались вскрыть дверь на крышу здания, оказали сопротивление прибывшим сотрудникам охраны и распылили газ из баллончика. В результате один из охранников получил травмы и химические ожоги лица", - сказала Волк.

По ее словам, на месте происшествия полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который заявил, что пытался проникнуть на крышу ради фотосессии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемый задержан.

Как отметила Волк, в отношении остальных пяти нарушителей, которым от 19 до 27 лет, составлены протоколы об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство".