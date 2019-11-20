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РИА Новости

Полиция завела дело после штурма хулиганами крыши башни в "Москва-Сити"

22:48 20.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМосковский международный деловой центр "Москва-Сити" в Москве
Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину при попытке еще с пятью нарушителями прорваться на крышу делового центра "Москва-Сити", возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В дежурную часть отдела внутренних дел поступило сообщение о противоправных действиях в помещении делового центра на Пресненской набережной. Было установлено, что неизвестные пытались вскрыть дверь на крышу здания, оказали сопротивление прибывшим сотрудникам охраны и распылили газ из баллончика. В результате один из охранников получил травмы и химические ожоги лица", - сказала Волк.
По ее словам, на месте происшествия полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который заявил, что пытался проникнуть на крышу ради фотосессии.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемый задержан.
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Как отметила Волк, в отношении остальных пяти нарушителей, которым от 19 до 27 лет, составлены протоколы об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство".
Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о башне "Око", а инцидент произошел в понедельник.
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Ирина ВолкМосква-СитиМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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