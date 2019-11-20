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РИА Новости

В Сербии проверят сообщения о "вербовке" офицера российским военным

22:42 20.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
По его словам президент страны Александр Вучич в четверг проведет встречу с участием руководителей разведывательных служб и главы Генштаба.
"Ситуация серьезная и верховный командующий сделает выводы после тщательного и терпеливого рассмотрения", - заявил Вулин белградскому агентству Танюг.
В среду сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью под заголовком "Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!", в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера. С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позже в среду различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения.
Прага
3 ноября, 23:57
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РИА Новости пока не располагает комментарием российской стороны на публикации сербских СМИ.
По информации пресс-службы президента Сербии Александра Вучича, в четверг утром глава государства примет у себя посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко. Тема встречи не раскрывается.
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Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВулинАлександр ВучичСербияРоссияВ мире
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