В Сербии проверят сообщения о "вербовке" офицера российским военным

БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
По его словам президент страны Александр Вучич в четверг проведет встречу с участием руководителей разведывательных служб и главы Генштаба.
"Ситуация серьезная и верховный командующий сделает выводы после тщательного и терпеливого рассмотрения", - заявил Вулин белградскому агентству Танюг.
В среду сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью под заголовком "Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!", в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера. С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позже в среду различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения.
РИА Новости пока не располагает комментарием российской стороны на публикации сербских СМИ.
По информации пресс-службы президента Сербии Александра Вучича, в четверг утром глава государства примет у себя посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко. Тема встречи не раскрывается.