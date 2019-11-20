В Сербии проверят сообщения о "вербовке" офицера российским военным

В среду сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью под заголовком "Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!", в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера. С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позже в среду различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения.