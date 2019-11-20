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РИА Новости

В ЛНР заявили, что опасаются активизации украинских диверсантов

22:14 20.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
© Sputnik
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предупредило жителей ЛНР о возможной активизации украинских диверсионно-разведывательных групп.
"С целью распространения панических настроений среди населения республики, возможна активизация деятельности на территории ЛНР разведывательно-диверсионных групп противника", - сообщили РИА Новости в министерстве Госбезопасности ЛНР. В МГБ призвали жителей республики проявлять бдительность.
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