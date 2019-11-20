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РИА Новости

Премьер Молдавии пригласил Медведева в Кишинев

21:59 20.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Ион Кику во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Ион Кику во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в среду во время официального визита в Москву пригласил главу правительства РФ Дмитрия Медведева в Кишинев, чтобы наладить сотрудничество в торгово-экономической области, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.
Премьер Молдавии Ион Кику в среду совершил официальный визит в Москву, где встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Поездка в Москву для Кику - первый зарубежный визит после назначения премьером. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

"Медведев отметил, что за последние годы из-за недостаточного взаимодействия между правительствами Молдавии и РФ накопился большой объем важных вопросов, требующих рассмотрения и принятия решений. Глава молдавского кабинета министров пригласил председателя правительства Российской Федерации посетить Молдавию, чтобы продолжить диалог и обусловить активизацию сотрудничества по социально-экономическим направлениям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского правительства.

Кику поблагодарил российского премьера за приглашение посетить Москву. Он признал, что "есть большие неосвоенные возможности сотрудничества из-за дефицита взаимодействия" с Россией.
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Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Додон 13 ноября объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. Парламент 14 ноября одобрил назначение нового правительства во главе с Кику.
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Ион КикуДмитрий МедведевМолдавияКишиневРоссияВ мире
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