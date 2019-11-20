Премьер Молдавии пригласил Медведева в Кишинев

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Премьер Молдавии Премьер Молдавии Ион Кику в среду во время официального визита в Москву пригласил главу правительства РФ Дмитрия Медведева в Кишинев, чтобы наладить сотрудничество в торгово-экономической области, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.

Премьер Молдавии Ион Кику в среду совершил официальный визит в Москву, где встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Поездка в Москву для Кику - первый зарубежный визит после назначения премьером. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

"Медведев отметил, что за последние годы из-за недостаточного взаимодействия между правительствами Молдавии и РФ накопился большой объем важных вопросов, требующих рассмотрения и принятия решений. Глава молдавского кабинета министров пригласил председателя правительства Российской Федерации посетить Молдавию, чтобы продолжить диалог и обусловить активизацию сотрудничества по социально-экономическим направлениям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского правительства.

Кику поблагодарил российского премьера за приглашение посетить Москву. Он признал, что "есть большие неосвоенные возможности сотрудничества из-за дефицита взаимодействия" с Россией.