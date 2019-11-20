В Оренбурге более шести тысяч человек остались без газа

"Двадцатого ноября в 18.10 мск в городе Оренбург на улице Шалфеева на ГРП № 24 и ГРП № 27 сработали ПЗК (предохранительный запорный клапан). ГРП принадлежат и обслуживаются АО "Газпром газораспределение Оренбург" (ДЗО АО "Газпром газораспределение"). Прекращено газоснабжение 6787 абонентов, из них: 3062 абонента в частных домах, 3725 абонентов в многоквартирных домах с центральным отоплением", — говорится в сообщении.