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РИА Новости

В Оренбурге более шести тысяч человек остались без газа

21:50 20.11.2019
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CC0 / StockSnap / Пламя газовой конфорки
Пламя газовой конфорки
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более шести тысяч жителей Оренбурга остались без газоснабжения в среду вечером, говорится в материалах Минэнерго.
"Двадцатого ноября в 18.10 мск в городе Оренбург на улице Шалфеева на ГРП № 24 и ГРП № 27 сработали ПЗК (предохранительный запорный клапан). ГРП принадлежат и обслуживаются АО "Газпром газораспределение Оренбург" (ДЗО АО "Газпром газораспределение"). Прекращено газоснабжение 6787 абонентов, из них: 3062 абонента в частных домах, 3725 абонентов в многоквартирных домах с центральным отоплением", — говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. Отмечается, что последнее техническое обслуживание ГРП проводилось 15 ноября.
"Газпром газораспределение Оренбург" — дочернее зависимое общество "Газпром газораспределение" (85%). Создано в 1965 году. Основные виды деятельности: транспортировка и реализация газа, эксплуатация газовых сетей и объектов газового хозяйства.
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ГазпромМинистерство энергетики РФОренбургПроисшествия
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