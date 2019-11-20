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РИА Новости

Мосгордума приняла закон о бюджете ОМС на ближайшие три года

21:47 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Московская городская дума приняла закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, по сравнению с текущим годом финансирование возрастет на 13,36%. Решение принято на заседании столичного парламента в среду.
"Решение о принятии проекта закона "о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" принято в целом", - сказал в ходе заседания Шапошников. По итогам голосования за принятие высказались 25 депутатов, против 14, воздержался один.
Как отметил директор МГФОМС Владимир Зеленский, планируемый объем доходов в бюджет фонда на 2020 год составляет 331 миллиард 31 миллион рублей, на 2021 год – 349 миллиардов 661 миллион рублей, на 2022 год – 367 миллиардов 590 миллионов рублей.
Шапошников пояснил журналистам, что около половины всех денег, которые Москва в следующем году потратит на здравоохранение, заложено именно в бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования.
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"В 2020 году его объём составит 331 миллиард 31 миллион рублей. По сравнению с текущим годом финансирование возрастёт на 13,36%, что в абсолютных цифрах – на 39 миллиардов 22 миллиона рублей. Аналогичный показатель предыдущего года также демонстрировал рост. В 2019 году бюджет столичного ФОМС (292 миллиарда 8 миллионов рублей) увеличился почти на 33,5 миллиарда рублей или 12,96% к уровню 2018 года. На 2021 и 2022 годы Москва также планирует умеренный рост более чем в 18,5 и 18 миллиардов рублей соответственно", - заявил Шапошников.
Он отметил, что дополнительные средства будут направлены на обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования. "Это позволит существенно расширить доступность специализированной помощи для онкобольных и "сердечников". В 2020 году более 15 миллиардов рублей пойдет на приобретение нового диагностического оборудования, ещё 24 миллиарда – на переоснащение стационаров", - сказал спикер Мосгордумы.
По его словам, на 15 миллиардов больше, чем в прошлом году, заложено в бюджете ФОМС Москвы на химиотерапию и поддержку пациентов, столкнувшихся с опасными для жизни заболеваниями, в два раза город увеличивает объёмы закупок лекарств для льготных категорий жителей. На 7,6% возрастёт размер подушевого финансирования: с нынешних 11800 рублей до 12700 рублей в среднем на одного застрахованного москвича.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФМосковская городская думаМоскваОбщество
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