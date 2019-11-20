Додон: Россия готова выделить Молдавии кредит в полмиллиарда долларов

"Было принято принципиальное решение открыть кредитной линии на 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов в Молдавии. Первый транш в размере 350 миллионов долларов будет переведен в следующем году, на эти деньги мы будем строить дороги, условия получения денег будут обсуждаться на уровне министерств", - заявил Додон в эфире телеканала Moldova 1, комментируя итоги визита премьера.