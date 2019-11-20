Додон: Россия готова выделить Молдавии кредит в полмиллиарда долларов

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов.
Премьер Молдавии Ион Кику в среду совершил официальный визит в Москву, где встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Поездка в Москву для Кику - первый зарубежный визит после назначения премьером. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.
"Было принято принципиальное решение открыть кредитной линии на 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов в Молдавии. Первый транш в размере 350 миллионов долларов будет переведен в следующем году, на эти деньги мы будем строить дороги, условия получения денег будут обсуждаться на уровне министерств", - заявил Додон в эфире телеканала Moldova 1, комментируя итоги визита премьера.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Додон 13 ноября объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. Парламент 14 ноября одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику.