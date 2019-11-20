Медведев освободил Конюшкова от должности замруководителя Ростуризма

Как следует из информации на сайте Ростуризма, Конюшков был назначен на эту должность 10 марта 2015 года. Он курировал вопросы развития внутреннего и въездного туризма в соответствии с государственной стратегией развития туризма в РФ, реализации программы подготовки к чемпионату мира 2018 в части строительства и подготовки гостиниц для мероприятий чемпионата.