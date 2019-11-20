Переданные Россией корабли вернулись на Украину

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись на Украину, сообщил Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись на Украину, сообщил Пятый канал

Корабли доставили в порт при помощи вспомогательных судов. "Никополь" буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав", а "Яны Капу" — буксир "Лидовский".

Ранее Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что суда начали переправлять в Одессу.

Провокация в Керченском проливе

В конце ноября минувшего года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море, войдя во временно закрытую акваторию. Они двинулись к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования российских властей.

Пограничники задержали корабли вместе с командой, в которую входили 22 украинских военнослужащих и двое сотрудников СБУ, руководившие операцией.

Всех задержанных обвинили в нарушении российской границы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.