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РИА Новости

Переданные Россией корабли вернулись на Украину

21:10 20.11.2019 (обновлено: 22:17 20.11.2019)
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© РИА НовостиЗадержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
© РИА Новости
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись на Украину, сообщил Пятый канал.
Корабли доставили в порт при помощи вспомогательных судов. "Никополь" буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав", а "Яны Капу" — буксир "Лидовский".
Украинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России
Вчера, 15:30
Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Ранее Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что суда начали переправлять в Одессу.

Провокация в Керченском проливе

В конце ноября минувшего года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море, войдя во временно закрытую акваторию. Они двинулись к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования российских властей.
Пограничники задержали корабли вместе с командой, в которую входили 22 украинских военнослужащих и двое сотрудников СБУ, руководившие операцией.
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Вчера, 20:22
В Госдуме прокомментировали заявление об "угробленных" украинских кораблях
Всех задержанных обвинили в нарушении российской границы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
В сентябре украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
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