В Израиле лидер оппозиционного блока не смог сформировать правительство

"Лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц поговорил с президентом Реувеном Ривлином и сообщил ему, что не может сформировать правительство. Ганц сообщил, что продолжит свои усилия в течение следующего 21 дня для формирования хорошего правительства для граждан Израиля ", - сообщил штаб политика.

Ганц также поблагодарил президента за поддержку.

Срок мандата, предоставленного Ганцу на формирование нового коалиционного правительства, истекает в ночь на четверг. До сих пор о прогрессе лидера "Кахоль-Лаван" на переговорах о создании правительства не сообщалось.

Первым после выборов в Кнессет возможность сформировать новую правительственную коалицию получил Биньямин Нетаньяху, заручившийся поддержкой наибольшего числа избранных депутатов (55). Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат.