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РИА Новости

В Израиле лидер оппозиционного блока не смог сформировать правительство

21:06 20.11.2019 (обновлено: 21:45 20.11.2019)
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© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив
© РИА Новости / И. Носов
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.
"Лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц поговорил с президентом Реувеном Ривлином и сообщил ему, что не может сформировать правительство. Ганц сообщил, что продолжит свои усилия в течение следующего 21 дня для формирования хорошего правительства для граждан Израиля ", - сообщил штаб политика.
Ганц также поблагодарил президента за поддержку.
Срок мандата, предоставленного Ганцу на формирование нового коалиционного правительства, истекает в ночь на четверг. До сих пор о прогрессе лидера "Кахоль-Лаван" на переговорах о создании правительства не сообщалось.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Вчера, 00:43
Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
Первым после выборов в Кнессет возможность сформировать новую правительственную коалицию получил Биньямин Нетаньяху, заручившийся поддержкой наибольшего числа избранных депутатов (55). Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат.
Теперь право сформировать правительство может быть предоставлено любому депутату, способному объединить в рамках одной коалиции 61 парламентария. В ином случае Израиль могут ждать первые в его истории третьи подряд парламентские выборы в течение одного года.
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Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуБени ГанцРеувен РивлинИзраильВ мире
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