Лавров вспомнил заслуги посла в США Добрынина на вечере в его память

"При нем сменилось шесть президентов. С каждым из них, с каждой администрацией и с каждым госсекретарем у него устанавливались очень прочные, товарищеские, на высочайшем уровне профессиональные отношения. То, как его воспринимали в Вашингтоне, характеризуется хотя бы тем, что у него была закрытая телефонная связь с Белым домом. У Анатолия Добрынина был, как говорят, свой подъезд в Госдепартаменте, куда никого больше из иностранцев не пускали, даже ближайших союзников США", - заявил Лавров.