Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T20:54+0300
https://ria.ru/20191120/1561180849.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156108/84/1561088446_0:57:1548:928_1036x0_80_0_0_bbe19e56cd21bc864be03f08919a4ac8.jpg
РИА Новости

Лавров вспомнил заслуги посла в США Добрынина на вечере в его память

20:54 20.11.2019
218
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на вечере в честь столетия Анатолия Добрынина напомнил о заслугах советского дипломата в разрядке международных отношений: он не только способствовал урегулированию Карибского кризиса, но и будучи почти четверть века послом в США смог наладить прочный и профессиональный диалог с американским руководством.
"При нем сменилось шесть президентов. С каждым из них, с каждой администрацией и с каждым госсекретарем у него устанавливались очень прочные, товарищеские, на высочайшем уровне профессиональные отношения. То, как его воспринимали в Вашингтоне, характеризуется хотя бы тем, что у него была закрытая телефонная связь с Белым домом. У Анатолия Добрынина был, как говорят, свой подъезд в Госдепартаменте, куда никого больше из иностранцев не пускали, даже ближайших союзников США", - заявил Лавров.
Он отметил, что в мемуарах американских собеседников Анатолия Федоровича подчеркивается "как высоко и восторженно они воспринимали этого человека, представителя великой страны".
"Карибский кризис – самая яркая страница биографии Анатолия Федоровича. Правильно выделять именно этот эпизод из его выдающейся биографии. Мир стоял на грани ядерной войны, и колоссальными усилиями по большому счету нескольких людей, и не в последнюю очередь Анатолия Федоровича, удалось отойти от этой черты и нам, и американцам", - сказал Лавров.
Премьер-министр РФ Евгений Примаков
29 октября, 20:57
В Вене открыли фотовыставку, посвященную Примакову
По его словам, огромную роль тогда сыграла способность Добрынина "доходчиво объяснять американским собеседникам позицию и то, что мы сейчас называем "красными линиями" СССР".
"И одновременно его способность честно докладывать в Москву, ничего не приукрашивая, не причесывая, его способность убеждать советское руководство. Честь и хвала таким дипломатам и, дай Бог, чтобы этот опыт и пример был маяком для тех, кто посвятил себя дипломатической деятельности", - подчеркнул глава российского МИД.
В торжественном вечере памяти Добрынина помимо Лаврова приняли участие руководящие сотрудники министерства, представители Федерального Собрания Российской Федерации, руководители ведущих академических институтов и профильных учебных заведений, ветераны, молодые дипломаты, бывшие сослуживцы Добрынина и его родственники. В рамках вечера прошла церемония гашения художественного маркированного конверта, специально выпущенного к юбилею выдающегося дипломата миллионным тиражом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на фотовыставке, посвященной А. А. Громыко
27 сентября, 19:27
﻿Лавров открыл в ООН выставку, посвященную памяти Громыко
700004
Обсудить 2
Карибский кризисСергей ЛавровМИД РФГосударственный департамент СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Ион Кику во время встречи
Премьер Молдавии заявил о восстановлении диалога с Россией
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
В Госдуме прокомментировали заявление об "угробленных" украинских кораблях
VIII Гайдаровский форум Россия и мир: выбор приоритетов. Третий день
Медведев освободил Конюшкова от должности замруководителя Ростуризма
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адмирал прокомментировал слова об "угробленных" украинских кораблях
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. 24 мая 2019
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Рига, Латвия
В постпредстве при ОБСЕ оценили ситуацию с российскими каналами в Латвии
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Комитет Генассамблеи ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Астрономы ожидают вспышку активности метеорного потока в ночь на пятницу
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Вид на город Тель-Авив
В Израиле лидер оппозиционного блока не смог сформировать правительство
Президент РФ В. Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским Феофилом III
Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января
Так выглядит гамма-всплеск в представлении художника
Астрофизики зафиксировали самый мощный гамма-всплеск во Вселенной
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Штаб-квартира ЮНЕСКО
Россию переизбрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО
Участник проекта Ты супер! Денберел Ооржак
Российского участника "Детского Евровидения" госпитализировали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
01:54Кабмин обсудит возможность использования маткапитала на строительство дома
01:49В Тбилиси суд счел виновной часть задержанных в ходе митинга активистов
Лента новостейМолния