Лавров вспомнил заслуги посла в США Добрынина на вечере в его память

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на вечере в честь столетия Анатолия Добрынина напомнил о заслугах советского дипломата в разрядке международных отношений: он не только способствовал урегулированию Карибского кризиса, но и будучи почти четверть века послом в США смог наладить прочный и профессиональный диалог с американским руководством.
"При нем сменилось шесть президентов. С каждым из них, с каждой администрацией и с каждым госсекретарем у него устанавливались очень прочные, товарищеские, на высочайшем уровне профессиональные отношения. То, как его воспринимали в Вашингтоне, характеризуется хотя бы тем, что у него была закрытая телефонная связь с Белым домом. У Анатолия Добрынина был, как говорят, свой подъезд в Госдепартаменте, куда никого больше из иностранцев не пускали, даже ближайших союзников США", - заявил Лавров.
Он отметил, что в мемуарах американских собеседников Анатолия Федоровича подчеркивается "как высоко и восторженно они воспринимали этого человека, представителя великой страны".
"Карибский кризис – самая яркая страница биографии Анатолия Федоровича. Правильно выделять именно этот эпизод из его выдающейся биографии. Мир стоял на грани ядерной войны, и колоссальными усилиями по большому счету нескольких людей, и не в последнюю очередь Анатолия Федоровича, удалось отойти от этой черты и нам, и американцам", - сказал Лавров.
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По его словам, огромную роль тогда сыграла способность Добрынина "доходчиво объяснять американским собеседникам позицию и то, что мы сейчас называем "красными линиями" СССР".
"И одновременно его способность честно докладывать в Москву, ничего не приукрашивая, не причесывая, его способность убеждать советское руководство. Честь и хвала таким дипломатам и, дай Бог, чтобы этот опыт и пример был маяком для тех, кто посвятил себя дипломатической деятельности", - подчеркнул глава российского МИД.
В торжественном вечере памяти Добрынина помимо Лаврова приняли участие руководящие сотрудники министерства, представители Федерального Собрания Российской Федерации, руководители ведущих академических институтов и профильных учебных заведений, ветераны, молодые дипломаты, бывшие сослуживцы Добрынина и его родственники. В рамках вечера прошла церемония гашения художественного маркированного конверта, специально выпущенного к юбилею выдающегося дипломата миллионным тиражом.
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