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РИА Новости

Депутаты Мосгордумы побили десятичасовой рекорд длительности заседания

20:43 20.11.2019
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевПервое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заседание Мосгордумы в среду длится уже более 10 часов, тем самым побит предыдущий рекорд, достигнутый 30 октября, передает корреспондент РИА Новости.
Прошлый рекорд длительности заседания был установлен депутатами 30 октября, тогда заседание длилось 9 часов 50 минут, большую часть времени заняло обсуждение бюджета Москвы.
В среду в повестке заседания 13 вопросов, большую часть времени заняло обсуждение инвестиционного налогового вычета и бюджета фонда обязательного медицинского страхования.
В итоге заседание в среду продолжалось 10 часов 34 минуты, оно завершилось в 20.34 мск.
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