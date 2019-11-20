Депутаты Мосгордумы побили десятичасовой рекорд длительности заседания

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заседание Мосгордумы в среду длится уже более 10 часов, тем самым побит предыдущий рекорд, достигнутый 30 октября, передает корреспондент РИА Новости.
Прошлый рекорд длительности заседания был установлен депутатами 30 октября, тогда заседание длилось 9 часов 50 минут, большую часть времени заняло обсуждение бюджета Москвы.
В среду в повестке заседания 13 вопросов, большую часть времени заняло обсуждение инвестиционного налогового вычета и бюджета фонда обязательного медицинского страхования.
В итоге заседание в среду продолжалось 10 часов 34 минуты, оно завершилось в 20.34 мск.