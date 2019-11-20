Победителем конкурса "Воспитатель года" стал педагог из Пермского края

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Педагог из Пермского края стал победителем конкурса "Воспитатель года России - 2019", он получил главный приз - "Хрустальную жемчужину", сообщила пресс-служба Минпросвещения.
"В Московской области объявили имя абсолютного победителя X Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2019". Лучшим воспитателем России стал педагог дошкольного образования из Пермского края Евгений Владимирович Пепеляев", - говорится в сообщении.
Конкурс проводится Минпросвещения России и Общероссийским Профсоюзом образования с 2010 года.
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