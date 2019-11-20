Победителем конкурса "Воспитатель года" стал педагог из Пермского края

"В Московской области объявили имя абсолютного победителя X Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2019". Лучшим воспитателем России стал педагог дошкольного образования из Пермского края Евгений Владимирович Пепеляев", - говорится в сообщении.