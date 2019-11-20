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РИА Новости

Британия поприветствовала передачу Россией задержанных украинских кораблей

20:32 20.11.2019 (обновлено: 20:33 20.11.2019)
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© REUTERS / Alla DmitrievaБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© REUTERS / Alla Dmitrieva
ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания приветствует передачу Россией трех украинских судов, говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя МИД Великобритании.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года.
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"Великобритания приветствует возвращение Россией Украине трех украинских судов. Давно пора было уже это сделать", - говорится в заявлении представителя Форин-офиса.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВеликобританияСитуация на УкраинеВоенно-морские силы УкраиныФорин-офисМоскваЛондонРоссияВ мире
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