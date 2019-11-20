В Госдуме прокомментировали заявление об "угробленных" украинских кораблях

"Мне кажется, что бравый украинский адмирал слегка передергивает факты. Скудное финансовое обеспечение Военно-морских сил Украины уже давно стало притчей во языцех, так что воровать унитазы, светильники и лампочки - это, скорее, по части подчиненных господина Воронченко. Российский флот и пограничная служба сегодня оснащены по последнему слову техники, проблем с обеспечением тыла или материально-техническим оснащением не возникает", - сказал Белик РИА Новости.