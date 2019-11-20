В Госдуму внесли проект о праве заключенных ИП не платить страховые взносы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутаты Андрей Голушко, Валерий Гартунг и Рифат Шайхутдинов внесли в Депутаты Андрей Голушко, Валерий Гартунг и Рифат Шайхутдинов внесли в Госдуму законопроект об освобождении от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование индивидуальных предпринимателей, заключенных в колонии или находящихся в СИЗО, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ включает периоды пребывания ИП, не осуществляющих выплат и иных вознаграждений физлицам, которые находятся в местах лишения свободы или содержания под стражей в число периодов, в которые такие страховые взносы не начисляются и не уплачиваются.

Законопроект был изначально подготовлен в аппарате бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова , а затем одобрен на межфракционной рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению прав предпринимателей, которую возглавляет Голушко. При этом Титов пояснял, что документ подготовлен на базе той практики и тех судебных решений, которые уже состоялись.

А замруководителя отдела по обеспечению деятельности бизнес-омбудсмена Наталья Рябова объясняла причины разработки законопроекта. Несмотря на то что ИП, которые ранее осуществляли свою деятельность без привлечения других работников, теперь находятся в СИЗО и колониях, им приходят уведомления об обязанности уплатить страховые взносы. Причем таких предпринимателей достаточно много, отмечала Рябова. При этом она напомнила позицию Конституционного и Верховного судов РФ, которые считают, что в подобных случаях ИП платить не должны.

Сейчас лицо, не исключенное из единого госреестра ИП до направления его в СИЗО или колонию, становится должником по страховым взносам, причем сумма долга увеличивается с каждым годом. И фактически, единственным путем прекращения начисления задолженностей для него является прекращение статуса индивидуального предпринимателя или обращение в суд.