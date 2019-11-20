Система навигации поможет пассажирам не запутаться во время перехода на МЦД

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Первые московские центральные диаметры, соединяющие Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, начнут работу до конца ноября. Перейти на новые платформы можно будет прямо из метро или с наземных станций. Специально для удобства пассажиров разработали подробную систему навигации. Об этом сообщил телеканал Первые московские центральные диаметры, соединяющие Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, начнут работу до конца ноября. Перейти на новые платформы можно будет прямо из метро или с наземных станций. Специально для удобства пассажиров разработали подробную систему навигации. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя комплекса информирования по запуску МЦД департамента транспорта Анну Лапушкину.

По ее словам, навигация будет и в метро, и на станциях "РЖД".

"Конечно, по опыту запуска МЦК могу сказать, что проблемы всегда будут. Тем более если это новые пассажиры, которые никогда не пользовались этим видом транспорта – ездили на авто и потом поняли, насколько им комфортнее, дешевле и быстрее добираться на общественном транспорте. В таком случае могут возникнуть сложности, как это было на МЦК. Мы в течение нескольких месяцев собирали пожелания и предложения наших пассажиров, и затем добавили более тысячи элементов навигации, ведь она не только на станциях пригородного сообщения, но и в метро", – пояснила Лапушкина.

Она уточнила, что в метро уже размещено более 100 тысяч указателей, с помощью которых пассажиры смогут перейти на МЦД. В будущем их станет больше.

"Если вдруг наши пассажиры видят, что им неудобно, они не понимают, как перейти, им не хватает какого-то указателя, очень важно, чтобы была обратная связь, чтобы к нам обращались. Мы все это анализируем, систематизируем и передадим нашим коллегам, для того чтобы улучшить ситуацию", – подчеркнула эксперт.