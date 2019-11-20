Больницы МО получили новое видеооборудование почти на 500 млн рублей

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. За два месяца в медицинских организациях Московской области появились 24 видеоэндоскопические стойки для малоинвазивных операций и диагностических исследований. Об этом сообщил телеканал За два месяца в медицинских организациях Московской области появились 24 видеоэндоскопические стойки для малоинвазивных операций и диагностических исследований. Об этом сообщил телеканал "360"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Огнева отметила, что малоинвазивная хирургия с успехом применяется в большинстве медицинских направлений – от гинекологии и урологии до челюстно-лицевой хирургии и операций ЖКТ.

"Главное ее преимущество – это низкая травматичность, все вмешательства выполняются через небольшие проколы, что позволяет пациенту быстрее восстановиться. В этом году мы закупили в подмосковные медорганизации 42 видеоэндоскопические стойки на общую сумму почти 500 миллионов рублей", – пояснила Екатерина Огнева.