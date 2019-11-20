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РИА Новости

Больницы МО получили новое видеооборудование почти на 500 млн рублей

20:08 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра в операционной
Медсестра в операционной
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. За два месяца в медицинских организациях Московской области появились 24 видеоэндоскопические стойки для малоинвазивных операций и диагностических исследований. Об этом сообщил телеканал "360".
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Огнева отметила, что малоинвазивная хирургия с успехом применяется в большинстве медицинских направлений – от гинекологии и урологии до челюстно-лицевой хирургии и операций ЖКТ.
"Главное ее преимущество – это низкая травматичность, все вмешательства выполняются через небольшие проколы, что позволяет пациенту быстрее восстановиться. В этом году мы закупили в подмосковные медорганизации 42 видеоэндоскопические стойки на общую сумму почти 500 миллионов рублей", – пояснила Екатерина Огнева.
По ее словам, до 2020 года больницы региона получат еще 18 видеоэндоскопических стоек. Это позволит провести в Подмосковье больше малоинвазивных операций и снизить число полостных вмешательств. Перед работой с новым оборудованием специалисты проходят специальное обучение.
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