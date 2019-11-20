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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики четыре раза нарушили перемирие в среду

20:07 20.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoВоеннослужащие ВСУ в Донбассе
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе в среду, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов. Также, по его словам, впервые за две недели силовики применили артиллерию калибром 152 миллиметра.
"Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - добавил представитель Народной милиции ДНР.
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