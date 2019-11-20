В ДНР заявили, что силовики четыре раза нарушили перемирие в среду

ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе в среду, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.

"С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов. Также, по его словам, впервые за две недели силовики применили артиллерию калибром 152 миллиметра.