В ДНР заявили, что силовики четыре раза нарушили перемирие в среду

ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе в среду, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов. Также, по его словам, впервые за две недели силовики применили артиллерию калибром 152 миллиметра.
"Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - добавил представитель Народной милиции ДНР.