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РИА Новости

В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии

20:00 20.11.2019 (обновлено: 20:58 20.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала высказывание спикера эстонского парламента Хенн Пыллуаас о том, что Россия должна вернуть "аннексированные территории".
"Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории. Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления. Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев 18 ноября в беседе с РИА Новости выразил надежду, что Эстония не внесет "политических довесков" в договоры по границе.
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Дипломат напомнил, что в 2005 году был подписан пакет договоров о границе, однако Россия была вынуждена отозвать свою подпись, так как эстонский парламент внес в текст закона о ратификации ряд политических формулировок, отсылающих к Тартускому мирному договору, который не действует.
После этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что не видит перспектив ратификации пограничного договора из-за разногласий по Тартускому договору 1920 года.
Накануне спикер парламента и член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть "аннексированные территории". Он добавил, что Таллин настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.
По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944-м эти территории вернули РСФСР. Москва рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
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Мария ЗахароваМИД РФЭстонияРоссияВ мире
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России надо предъявить Эстонии более древний документ - договор о покупке Эстонии у Швеции
20 ноября, 20:06
Tatiana Solo
7110000
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