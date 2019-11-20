В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что Мария Захарова. Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД

Так она прокомментировала высказывание спикера эстонского парламента Хенн Пыллуаас о том, что Россия должна вернуть "аннексированные территории".

"Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории. Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления. Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев 18 ноября в беседе с РИА Новости выразил надежду, что Эстония не внесет "политических довесков" в договоры по границе.

Дипломат напомнил, что в 2005 году был подписан пакет договоров о границе, однако Россия была вынуждена отозвать свою подпись, так как эстонский парламент внес в текст закона о ратификации ряд политических формулировок, отсылающих к Тартускому мирному договору, который не действует.

После этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что не видит перспектив ратификации пограничного договора из-за разногласий по Тартускому договору 1920 года.

Накануне спикер парламента и член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть "аннексированные территории". Он добавил, что Таллин настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.