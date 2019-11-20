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РИА Новости

В Нижнем Новгороде открыли центр подготовки волонтеров к 75-летию Победы

19:59 20.11.2019
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© Официальная группа движения "Волонтеры Победы" ВКонтактеВ Нижнем Новгороде открыли центр по подготовке волонтеров к 75-летию Победы
В Нижнем Новгороде открыли центр по подготовке волонтеров к 75-летию Победы
© Официальная группа движения "Волонтеры Победы" ВКонтакте
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Нижнем Новгороде состоялось открытие координационного центра Приволжского федерального округа по подготовке волонтеров к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы".
Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев ПФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту "Международная команда волонтеров 75-летия Победы".
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"К Году памяти и славы мы планируем подготовить более 15 тысяч волонтеров в Приволжском федеральном округе. Добровольцы будут не только помогать в проведении крупных мероприятий, но и знакомить молодое поколение с историей Великой Отечественной войны с помощью современных форматов, заботиться о ветеранах и помогать в работе с архивами", – отметила Ольга Амельченкова, руководитель движения, член центрального штаба ОНФ.
Координационный центр уже начал работу. Так, с 18 ноября на окружном семинаре-совещании "Волонтеров Победы" Приволжского федерального округа прошла подготовка тренеров движения, которые займутся обучением добровольцев Года памяти и славы. В течение двух дней активисты из 14 регионов России развивали волонтерские навыки, работали над ключевыми мероприятиями 75-летия Победы и обменивались опытом.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыОбщероссийский народный фронтНижний НовгородРоссия
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