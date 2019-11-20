В Нижнем Новгороде открыли центр подготовки волонтеров к 75-летию Победы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Нижнем Новгороде состоялось открытие координационного центра Приволжского федерального округа по подготовке волонтеров к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы".

Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев ПФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту "Международная команда волонтеров 75-летия Победы".

"К Году памяти и славы мы планируем подготовить более 15 тысяч волонтеров в Приволжском федеральном округе. Добровольцы будут не только помогать в проведении крупных мероприятий, но и знакомить молодое поколение с историей Великой Отечественной войны с помощью современных форматов, заботиться о ветеранах и помогать в работе с архивами", – отметила Ольга Амельченкова, руководитель движения, член центрального штаба ОНФ.