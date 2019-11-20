Позиция США по израильским поселениям обострит ситуацию, считает Полянский

"Два дня назад США сделали очередной шаг по подрыву всего комплекса согласованных договоренностей. Было заявлено о том, что американские власти более не считают строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права", - сказал Полянский.

"При этом подчеркнуто, что тем самым признаются реалии на земле. Для нас такие реалии неприемлемы и незаконны. Нам очевидно, что этот шаг обострит и без того напряженную остановку в палестино-израильском урегулировании", - подчеркнул он.