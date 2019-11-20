Позиция США по израильским поселениям обострит ситуацию, считает Полянский

ООН, 20 ноя – РИА Новости. Заявление США о том, что они больше не считают нарушением международного права поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан, подрывает согласованные договоренности, такой шаг обострит ситуацию вокруг палестино-израильского урегулирования, заявил, выступая на заседании СБ ООН, первый зампостпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сказал, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которым поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россию тревожит позиция США по поселенческой деятельности Израиля.
"Два дня назад США сделали очередной шаг по подрыву всего комплекса согласованных договоренностей. Было заявлено о том, что американские власти более не считают строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права", - сказал Полянский.
"При этом подчеркнуто, что тем самым признаются реалии на земле. Для нас такие реалии неприемлемы и незаконны. Нам очевидно, что этот шаг обострит и без того напряженную остановку в палестино-израильском урегулировании", - подчеркнул он.