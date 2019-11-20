Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

"Хочу поблагодарить вас за помощь государству в поддержании межконфессионального мира, доброго отношения между различными конфессиями. Это уже выходит за рамки пастырского служения, это уже такая государственная миссия", - сказал Путин, обращаясь к главе Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл отметил беспрецедентно конструктивные отношения между государством и церковью в современной России. "За 50 лет пастырского служения я прошел через разный опыт общения с государством. Но какой бы этот опыт не был, он умудряет человека. А если сравнить его с тем уровнем отношений церкви и государства, который сейчас есть в современной России, то все остальное, конечно, представляется весьма уязвимым с точки зрения нормальной, объективной критики", - заметил патриарх.