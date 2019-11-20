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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

19:34 20.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. 24 мая 2019
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. 24 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения, подарив ему букет роз и поблагодарив за помощь государству в поддержании межконфессионального мира.
Встреча президента и предстоятеля Русской церкви прошла в патриарших палатах Московского кремля. Путин преподнес патриарху Кириллу букет белых роз.
"Хочу поблагодарить вас за помощь государству в поддержании межконфессионального мира, доброго отношения между различными конфессиями. Это уже выходит за рамки пастырского служения, это уже такая государственная миссия", - сказал Путин, обращаясь к главе Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл отметил беспрецедентно конструктивные отношения между государством и церковью в современной России. "За 50 лет пастырского служения я прошел через разный опыт общения с государством. Но какой бы этот опыт не был, он умудряет человека. А если сравнить его с тем уровнем отношений церкви и государства, который сейчас есть в современной России, то все остальное, конечно, представляется весьма уязвимым с точки зрения нормальной, объективной критики", - заметил патриарх.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его супруга Светлана Медведева и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Храме Христа Спасителя. 20 ноября 2019
Вчера, 15:49Религия и мировоззрение
Медведев с супругой поздравили патриарха Кирилла с днем рождения
По его словам, "уровень этих отношений сегодня достиг такого состояния, что мы можем обсуждать большое количество различных вопросов, реально взаимодействовать на разных уровнях на благо нашего народа".
Глава Русской православной церкви обратился к президенту: "Я благодарю вас за то, что именно в современной России такой диалог, такое сотрудничество стали возможными". "Благодаря патриарху", - добавил Путин.
20200011
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВладимир ПутинРоссияОбщество
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