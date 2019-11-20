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РИА Новости

Новый корпус госпиталя "Лапино" в Одинцово откроется в 2020 году

19:23 20.11.2019
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© Пресс-служба правительства МО Новый корпус госпиталя "Лапино" в Одинцово откроется в 2020 году
Новый корпус госпиталя Лапино в Одинцово откроется в 2020 году
© Пресс-служба правительства МО
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Второй корпус госпиталя "Лапино" в Одинцово, оснащенный самым современным оборудованием, откроется в июле 2020 года, сообщет пресс-служба правительства Московской области.
В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с гендиректором ГК "Мать и дитя" Марком Курцером ход строительства 5-этажного здания, камень в основание которого заложен в конце мая 2018 года.

"Строится современная клиника, которая будет оказывать многопрофильные услуги и по онкологии, и по операциям на сердце, и по другим направлениям, Она будет оснащена новейшим оборудованием, здесь будут работать ведущие специалисты страны. Жители Подмосковья смогут получать большинство медицинских услуг по полису ОМС", - сказал губернатор.

В настоящее время в госпитале "Лапино" оказывается бесплатная высокотехнологическая помощь по направлениям "Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия", "Гинекология", "Хирургия", "Урология", "Ортопедия", а также ЭКО. С открытием нового корпуса госпиталь существенно расширит сферу своих компетенций по направлениям "Онкология", "Нейрохирургия", "Кардиохирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" и "Стоматология". Будет создано около тысячи рабочих мест, отметили в пресс-службе.
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