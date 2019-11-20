Новый корпус госпиталя "Лапино" в Одинцово откроется в 2020 году

"Строится современная клиника, которая будет оказывать многопрофильные услуги и по онкологии, и по операциям на сердце, и по другим направлениям, Она будет оснащена новейшим оборудованием, здесь будут работать ведущие специалисты страны. Жители Подмосковья смогут получать большинство медицинских услуг по полису ОМС", - сказал губернатор.