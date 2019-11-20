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РИА Новости

ДНР уведомила об окончании основного этапа разминирования у Петровского

19:17 20.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР
Саперы Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомило миссию ОБСЕ об окончании основного этапа разминирования на участке разведения сил и средств у населенного пункта Петровское в Донбассе и о готовности приступить к демонтажу объектов военного назначения.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
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"Сегодня, 20 ноября, согласно утвержденному контактной группой плану-графику представительством ДНР в СЦКК было передано СММ ОБСЕ уведомление о завершении основного этапа противоминных мероприятий на участке разведения № 3 вблизи Петровского и о готовности к демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Он добавил, что подразделения МЧС ДНР продолжают обследование участка разведения и прилегающих к нему территорий на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и не разорвавшихся боеприпасов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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