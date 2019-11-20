ДНР уведомила об окончании основного этапа разминирования у Петровского

ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомило миссию ОБСЕ об окончании основного этапа разминирования на участке разведения сил и средств у населенного пункта Петровское в Донбассе и о готовности приступить к демонтажу объектов военного назначения.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
"Сегодня, 20 ноября, согласно утвержденному контактной группой плану-графику представительством ДНР в СЦКК было передано СММ ОБСЕ уведомление о завершении основного этапа противоминных мероприятий на участке разведения № 3 вблизи Петровского и о готовности к демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Он добавил, что подразделения МЧС ДНР продолжают обследование участка разведения и прилегающих к нему территорий на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и не разорвавшихся боеприпасов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.