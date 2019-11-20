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РИА Новости

Моралес попросил помощи международных посредников в возвращении в страну

19:12 20.11.2019 (обновлено: 19:56 20.11.2019)
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© REUTERS / Luis CortesЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Luis Cortes
МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес попросил помощи международных посредников в возвращении из Мексики, где он получил политическое убежище, в Боливию.
"Прошу помощи международных посредников в том, чтобы вернуться в страну, мы намерены вести диалог", - заявил Моралес в ходе прес-конференции в Мехико.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах глава государства Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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