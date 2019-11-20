Моралес попросил помощи международных посредников в возвращении в страну

"Прошу помощи международных посредников в том, чтобы вернуться в страну, мы намерены вести диалог", - заявил Моралес в ходе прес-конференции в Мехико.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах глава государства Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.