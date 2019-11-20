Наблюдатели БДИПЧ зафиксировали подкуп избирателей на украинских выборах

Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины

Наблюдатели пришли к выводу, что президентские выборы "были конкурентными, и основные свободы в целом соблюдались". Тем не менее, наблюдатели отмечают, что в преддверии выборов избирательное законодательство "часто не выполнялось, что ослабляло доверие к избирательной администрации, соблюдению правил финансирования избирательных кампаний и эффективности разрешения избирательных споров".

Отмечается, в частности, что "кандидаты могли проводить избирательную кампанию свободно, но многочисленные и заслуживающие доверия признаки злоупотребления государственными ресурсами и подкупа голосов подрывали доверие к процессу".

Ситуация в средствах массовой информации, по мнению БДИПЧ, отражала "доминирование экономических интересов в общественной и политической жизни, а в кампании обоих раундов не было подлинного обсуждения вопросов, представляющих общественный интерес".

На досрочных парламентских выборах основные права и свободы также были в целом соблюдены, и кампания была конкурентной, несмотря на некоторые выявленные нарушения, говорится в отчете.

"Избирательная администрация была компетентна и эффективна, несмотря на нехватку времени для подготовки к выборам. Тем не менее, кампания была отмечена повсеместным подкупом голосов, злоупотреблением преимуществами со стороны действующих чиновников и практикой использования законодательных лазеек, искажающих равенство возможностей для участников", - отмечает БДИПЧ.

Ключевые рекомендации из обоих отчетов включают в себя принятие единого избирательного кодекса, применимого ко всем типам выборов, пересмотр метода формирования окружных и участковых избирательных комиссий, устранение параллельной юрисдикции для разрешения избирательных споров, обеспечивая более простой и последовательный процесс. Также рекомендуется усилить правовые положения о преступлениях на выборах, в том числе о подкупе голосов, и обеспечить пропорциональные и сдерживающие санкции, обеспечить четкое разделения между официальными правами и обязанностями должностных лиц и их функциями в качестве кандидатов.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Порошенко - 24,45%.