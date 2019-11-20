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РИА Новости

Наблюдатели БДИПЧ зафиксировали подкуп избирателей на украинских выборах

19:08 20.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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ВАРШАВА, 20 ноя - РИА Новости. Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборах президента и парламента Украины зафиксировали подкуп избирателей и злоупотребление государственными ресурсами, говорится в итоговом отчете миссии, опубликованном в среду.
Наблюдатели пришли к выводу, что президентские выборы "были конкурентными, и основные свободы в целом соблюдались". Тем не менее, наблюдатели отмечают, что в преддверии выборов избирательное законодательство "часто не выполнялось, что ослабляло доверие к избирательной администрации, соблюдению правил финансирования избирательных кампаний и эффективности разрешения избирательных споров".
Отмечается, в частности, что "кандидаты могли проводить избирательную кампанию свободно, но многочисленные и заслуживающие доверия признаки злоупотребления государственными ресурсами и подкупа голосов подрывали доверие к процессу".
Ситуация в средствах массовой информации, по мнению БДИПЧ, отражала "доминирование экономических интересов в общественной и политической жизни, а в кампании обоих раундов не было подлинного обсуждения вопросов, представляющих общественный интерес".
На досрочных парламентских выборах основные права и свободы также были в целом соблюдены, и кампания была конкурентной, несмотря на некоторые выявленные нарушения, говорится в отчете.
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"Избирательная администрация была компетентна и эффективна, несмотря на нехватку времени для подготовки к выборам. Тем не менее, кампания была отмечена повсеместным подкупом голосов, злоупотреблением преимуществами со стороны действующих чиновников и практикой использования законодательных лазеек, искажающих равенство возможностей для участников", - отмечает БДИПЧ.
Ключевые рекомендации из обоих отчетов включают в себя принятие единого избирательного кодекса, применимого ко всем типам выборов, пересмотр метода формирования окружных и участковых избирательных комиссий, устранение параллельной юрисдикции для разрешения избирательных споров, обеспечивая более простой и последовательный процесс. Также рекомендуется усилить правовые положения о преступлениях на выборах, в том числе о подкупе голосов, и обеспечить пропорциональные и сдерживающие санкции, обеспечить четкое разделения между официальными правами и обязанностями должностных лиц и их функциями в качестве кандидатов.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Порошенко - 24,45%.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, четвертое - партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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Ситуация на УкраинеБюро по демократическим институтам и правам человекаУкраинаВ мире
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