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РИА Новости

Россию переизбрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО

19:01 20.11.2019 (обновлено: 23:57 20.11.2019)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаШтаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО
© РИА Новости / Ирина Калашникова
ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Российская Федерация по итогам голосования, прошедшего в среду в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, вновь вошла в главный рабочий орган международной организации - Исполнительный совет, передаёт корреспондент РИА Новости из штаб-квартиры ЮНЕСКО.
Кандидатура России получила 152 голоса, столько же получила "соседка" РФ по группе Польша. Ещё двое "соседей" - Венгрия и Сербия - получили по 158 голосов. В ходе голосования одна страна-участница ЮНЕСКО воздержалась, ещё два бюллетеня были признаны недействительными.
"Мы удовлетворены итогами голосования на выборах членов Исполсовета. Россия получила голоса значительного большинства государств-членов - свыше 150 голосов. Это даст нам возможность продолжить работу в Исполсовете в нынешнее очень критическое для организации время, когда необходимо принимать фундаментальные решения, касающиеся ее будущего, касающиеся ответа на основные вызовы, которые стоят перед организацией", - сказал РИА Новости постпред РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
Он отметил, что такой исход голосования "в целом это даёт нам возможность и впредь вносить весомый вклад в деятельность этой организации, где Россия всегда играла конструктивную и очень важную роль".
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В ноябре 2015 года Россию уже переизбирали в исполнительный совет на срок в четыре года.
Исполнительный совет ЮНЕСКО является административным органом, он осуществляет подготовку работы Генеральной конференции и несет ответственность за эффективное осуществление решений Генеральной конференции.
Функции и обязанности Исполнительного совета в основном определены в уставе и правилах процедуры либо в директивах, принятых генеральной конференцией. Дополнением к этим нормативным положениям служат резолюции генеральной конференции. Раз в два года генеральная конференция поручает исполнительному совету выполнение конкретных задач.
Россия председательствовала в исполнительном совете ЮНЕСКО в 2009-2011 годах.
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