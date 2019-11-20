Мединский рассказал Путину об итогах Петербургского культурного форума

"Буквально несколько дней назад закончился Петербургский культурный форум. Вы стояли у его истоков, почти на всех форумах были лично. Кратко об итогах: он превзошел наши ожидания и по масштабу, и по числу гостей, и по числу иностранных делегаций", - сказал Мединский.