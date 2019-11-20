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РИА Новости

Мединский рассказал Путину об итогах Петербургского культурного форума

18:53 20.11.2019 (обновлено: 19:09 20.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Минкультуры Владимир Мединский рассказал президенту России Владимиру Путину об итогах Петербургского культурного форума, по его словам, он превзошел ожидания.
"Буквально несколько дней назад закончился Петербургский культурный форум. Вы стояли у его истоков, почти на всех форумах были лично. Кратко об итогах: он превзошел наши ожидания и по масштабу, и по числу гостей, и по числу иностранных делегаций", - сказал Мединский.
По его словам, более 15 тысяч участников форума приехали в Петербург специально ради мероприятия. "Если говорить о международном характере форума, 96 стран в этом году приняли участие", - добавил министр.
Он также указал, что в ходе форума было подписано более 90 международных договоров. "Это выставки между музеями, гастроли, обменные программы. Причем на площадке форума договоры подписывали даже некоторые ведомства: Ростуризм, Россотрудничество, некоторые госкорпорации", - перечислил Мединский.
Министр подчеркнул, что форум стал местом, которое вызывает интерес у молодежи. По его словам, десятки тысяч петербургских студентов посещали площадки форума, мастер-классы.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
16 ноября, 15:40Культура
Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумВладимир МединскийВладимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
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