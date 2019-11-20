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РИА Новости

В постпредстве при ОБСЕ оценили ситуацию с российскими каналами в Латвии

18:50 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига, Латвия
Рига, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рига, Латвия. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия озабочена решение властей Латвии приостановить трансляции 9 российских каналов и призывает спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на него, говорится в сообщении постоянного представительства России при организации.
"Озабочены решением латвийского Национального совета по электронным СМИ приостановить трансляцию в стране девяти российских телеканалов. Призываем @OSCE_RFoM (аккаунт спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира - ред.) отреагировать на очередное грубое попирание Латвией принципа свободы слова и прессы", - говорится в сообщении миссии в Twitter.
Рига
Вчера, 17:37Медиавойны
Юрист: решение Латвии о приостановке российских телеканалов можно оспорить
В среду Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС. Под ограничения попали также каналы "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ".
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Арлем ДезирОБСЕЕвросоюзЮрий КовальчукЛатвияРоссияВ мире
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