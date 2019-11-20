Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. опубликовало видео испытаний артиллерийских установок 2С7М "Малка". Минобороны опубликовало видео испытаний артиллерийских установок 2С7М "Малка".

В ролике можно видеть стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе . Они нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии 30 километров.

Отмечается, что при стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары наносились точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории. Огонь корректировался при помощи беспилотника "Орлан-10".

Самоходную артиллерийскую установку "Малка" недавно модернизировали: на 203-миллиметровой САУ заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, обновили оборудование: аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

2С7М "Малка" — модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданный в 1980-х и до сих пор считающийся одной из самых мощных пушек в мире. Установка предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта.