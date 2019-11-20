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Новое оружие России
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РИА Новости

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

18:45 20.11.2019 (обновлено: 18:52 20.11.2019)
18555
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытаний артиллерийских установок 2С7М "Малка".
В ролике можно видеть стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе. Они нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии 30 километров.
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Отмечается, что при стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары наносились точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории. Огонь корректировался при помощи беспилотника "Орлан-10".
Самоходную артиллерийскую установку "Малка" недавно модернизировали: на 203-миллиметровой САУ заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, обновили оборудование: аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.
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2С7М "Малка" — модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданный в 1980-х и до сих пор считающийся одной из самых мощных пушек в мире. Установка предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта.
"Малка" может стрелять осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.
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Новое оружие РоссииКузбассМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
что не день так что-то супер-мощное , а трусы китайские носим
20 ноября, 19:19
Вячеслав
18810046
анахронизм какой-то) 21 век на дворе
20 ноября, 19:26
Jack Carver
3100140
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