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РИА Новости

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

18:34 20.11.2019 (обновлено: 18:47 20.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита. Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит, какие гарантии возврата", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских переговоров.
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Таким образом, вице-премьер прокомментировал сообщения молдавских СМИ о том, что Молдавия намеревалась попросить у России 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты, в частности, на дороги.
Козак отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.
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Дмитрий КозакМолдавияРоссияВ мире
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