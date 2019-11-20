Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

"Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита. Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит, какие гарантии возврата", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских переговоров.