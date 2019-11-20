Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита. Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит, какие гарантии возврата", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских переговоров.
Таким образом, вице-премьер прокомментировал сообщения молдавских СМИ о том, что Молдавия намеревалась попросить у России 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты, в частности, на дороги.
Козак отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.