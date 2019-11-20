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РИА Новости

Страны ЕС в СБ ООН назвали поселенческую деятельность Израиля незаконной

18:26 20.11.2019
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
ООН, 20 ноя – РИА Новости. Представители Бельгии, Франции, Германии, Польши и Великобритании в СБ ООН заявили, что по-прежнему считают поселенческую деятельность Израиля незаконной.
"Наша позиция по поселенческой политике Израиля на оккупированной палестинской территории, включая восточный Иерусалим, известна и остается неизменной. Вся поселенческая деятельность незаконна, согласно международному праву", - сказала постпред Великобритании Карен Пирс от лица пяти государств.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россию тревожит позиция США по поселенческой деятельности Израиля.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 12:38
Лавров прокомментировал позицию США по поселенческой деятельности Израиля
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Майк ПомпеоКарен ПирсСовет Безопасности ООНЕвросоюзООНВосточный ИерусалимСШАИзраильВ мире
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