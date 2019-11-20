Страны ЕС в СБ ООН назвали поселенческую деятельность Израиля незаконной

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россию тревожит позиция США по поселенческой деятельности Израиля.